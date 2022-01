Nuovo oroscopo: superiamo il mese di febbraio e vediamo lo strepitoso successo che avranno questi due segni dello zodiaco. Grande successo per tutta la fine di gennaio, passando per febbraio e arrivando fino a marzo.

Molti sperano che questo 2022 sia migliore rispetto agli anni precedenti. Non solo per una questione legata alla situazione pandemica, che ha causato tanti danni, ma anche per una svolta lavorativa, economica e relazionale.

E quindi si confida in questo 2022: l’anno della ripartenza, che poi doveva essere il 2021, ma alla fine il turbo lo abbiamo messo solo quest’anno. L’anno scorso abbiamo messo le basi. Ma Roma non è stata costruita in un giorno, quindi non ci resta che stare a guardare.

Questi due segni dell’oroscopo navigheranno a vele spiegate e saranno pieni di fortuna fino a marzo

Nonostante gli alti e bassi di questo Paese, per due segni zodiacali sembra che la fine di gennaio sia a loro favore, ma non solo la fine di gennaio, anche febbraio e marzo. Un periodo lungo e molto importante per questi due segni.

E non parliamo di Pesci o Gemelli che sappiamo perfettamente avere una prima parte dell’anno meravigliosa. Ma parliamo di altri due segni. E questi due segni dell’oroscopo navigheranno a vele spiegate in questi due mesi che abbiamo davanti.

Ariete e Toro

E partiamo allora dal primo segno che è l’Ariete. Per questo segno sarà un periodo molto importante e fatto di decisioni dure. Cerchiamo di affrontare subito le cose e di non rimandarle. In amore sarà un bel periodo, cauto e rilassato. E quindi non dovrebbero esserci sorprese nel mezzo. Non ci saranno crisi esistenziali, ma ovviamente non potranno mancare i litigi.

Anche al lavoro le cose vanno bene, il mare non è in tempesta. Anzi, sembra una piscina e quindi cerchiamo di non incresparlo. Ma galleggiamo su di esso e lasciamoci trasportare dalla corrente. In questo modo eviteremo degli intralci. Famiglia e salute sembrano andare avanti verso la serenità e la felicità.

L’altro segno è il Toro. Anche questo segno vedrà un periodo di indipendenza. È arrivato il momento di fare dei cambiamenti e di prendere per le corna la vita. Bisogna avere in mente l’obiettivo e raggiungerlo, e questo periodo è quello giusto per farlo. Il lavoro dunque andrà bene, ma valutiamo sempre attentamente ogni scelta che ci si propone davanti.

