Per far passare subito il singhiozzo sarebbe utile 1 metodo casalingo perfetto anche per digerire

A chi non è mai capitato di sobbalzare a causa dell’improvviso singhiozzo? Quel fastidioso e ripetuto “hic” ci prende alla sprovvista e può arrivare in qualunque momento della giornata.

Tecnicamente, il singhiozzo non sarebbe altro che uno spasmo involontario del diaframma, dovuto all’irritazione del nervo frenico. Ma potrebbe anche dipendere dall’ipotalamo o dai centri che controllano la respirazione. Il caratteristico rumore che genera il singhiozzo, invece, dipenderebbe da una veloce chiusura della glottide dovuta dalla contrazione del diaframma.

Cosa provocherebbe il singhiozzo

Il singhiozzo può colpire proprio tutti, adulti, bambini e neonati. Ma le cause che lo provocherebbero non sono ancora molto chiare. Potrebbero dipendere da un’eccessiva ingestione di aria, dalle bevande gassate, dall’alcol, da un pasto abbondante e consumato velocemente. Ma il singhiozzo si potrebbe presentare anche in condizioni particolari, ad esempio, un forte disagio.

Di solito questo problema persiste solo per pochi minuti e non desta delle preoccupazioni. Quando invece il singhiozzo continua per molte ore, allora sarebbe meglio rivolgersi a un medico che prescriverà degli accertamenti.

I classici rimedi della nonna

Se siamo in presenza di un fastidio temporaneo, allora potremmo cercare di fermarlo utilizzando dei rimedi semplici e casalinghi. Questi metodi avranno lo scopo di far rilassare il muscolo diaframmatico.

Ad esempio, trattenere il fiato per qualche secondo potrebbe essere una soluzione risolutiva. Ma anche bere velocemente e a piccoli sorsi un bicchiere di acqua potrebbe aiutarci.

Per non parlare, poi, del rimedio più divertente. Quello di far prendere un improvviso spavento al povero malcapitato. Potrebbe sembrare una soluzione poco intelligente, invece la reazione scaturita dallo spavento sarebbe in grado di stoppare gli spasmi del disframma, fermando, di conseguenza, il singhiozzo.

Per far passare subito il singhiozzo sarebbe utile 1 metodo che pochi conoscono

Se i rimedi appena descritti sono serviti a poco e non hanno fermato il nostro singhiozzo, allora dobbiamo provare assolutamente un altro rimedio.

Questa volta ci servirà un prodotto che tutti abbiamo in casa. Parliamo del bicarbonato, indispensabile per le pulizie domestiche. I suoi utilizzi sono davvero infiniti e, infatti, in questo caso ci servirà per bloccare il singhiozzo.

Vediamo come.

Per far passare subito il singhiozzo sarebbe utile 1 metodo che prevede di far sciogliere mezzo cucchiaino di bicarbonato in un bicchiere di acqua. Giriamo per bene e beviamo tutto in un sorso. Questo rimedio potrebbe provocare una reazione gassosa e di conseguenza rilassare la muscolatura. Acqua e bicarbonato, poi, sarebbe una soluzione casereccia perfetta anche per digerire e far passare l’acidità di stomaco.

Naturalmente, questi sono solo rimedi casalinghi e vecchi consigli della nonna. Per ulteriori informazioni sarebbe sempre necessario rivolgersi al medico di famiglia.