Facciamo bollire questi semplici ingredienti per creare in casa un profumo natalizio che dura ore

Tutti noi tendiamo a passare più tempo al chiuso durante la stagione fredda. Ora che il periodo natalizio è alle porte, poi, possiamo approfittarne per addobbare e abbellire la nostra casa per prepararci al natale.

Ma non bastano albero, presepe, lucine, nastri e ghirlande per creare l’atmosfera natalizia: tutti i sensi vogliono la loro parte, anche l’olfatto. Un buon profumo in casa può contribuire moltissimo a creare l’atmosfera che vogliamo. E cosa c’è di meglio per rendere la casa più ospitale di un profumo caldo e avvolgente in occasione del natale? Vediamo come crearlo in maniera semplicissima e naturale.

Candele, diffusori o incensi potrebbero porre un rischio

L’uso delle sempre popolarissime candele, dei diffusori o degli incensi è molto diffuso, ma dobbiamo sempre tenere a mente che questi oggetti possono porre dei rischi. Innanzitutto, il rischio di incendio non è mai azzerato quando accendiamo fiamme libere in giro per la casa. Inoltre, alcuni di questi oggetti, specialmente alcune candele, potrebbero liberare nell’aria degli agenti inquinanti che certamente non fanno bene ai nostri polmoni, e possono infastidire soprattutto i bambini, gli anziani e gli animali domestici. Fortunatamente, esiste un’alternativa 100% naturale.

Facciamo bollire questi semplici ingredienti per profumare la casa a lungo e senza rischi

Il modo più veloce per profumare la casa è semplicemente di gettare degli ingredienti profumati in pentola con un po’ d’acqua, farli bollire e godersi il profumo.

Per creare un’atmosfera natalizia gli ingredienti sono pochi e semplicissimi: possiamo utilizzare una stecca di cannella, una manciata di chiodi di garofano e qualche fetta di arancia. Non serve nient’altro per sprigionare in casa un ottimo profumo. Basteranno pochi minuti di bollitura.

Possiamo riutilizzarli diverse volte e aggiungere anche altri ingredienti

Facciamo bollire questi semplici ingredienti per deliziare le nostre narici: cannella, chiodi di garofano e arancia. Non occorre buttarli dopo un solo utilizzo: possiamo benissimo riutilizzarli fino a 3 o 4 volte. Inoltre, possiamo sbizzarrirci aggiungendo altri ingredienti alla lista.

Per esempio, possiamo aggiungere delle erbe aromatiche come menta o rosmarino, dei baccelli di vaniglia o degli oli essenziali.

Un altro trucco: quando abbiamo finito di utilizzarli, possiamo versare questi ingredienti in stampi per il ghiaccio rotondi e poi usarli per comporre una splendida ghirlanda di ghiaccio da appendere fuori dalla porta durante le serate più fredde: combatteremo gli sprechi e avremo un addobbo assolutamente originale.