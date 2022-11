È stupendo viaggiare a prezzi stracciati con gli sconti Black Friday su treni o crociere e aerei

È ormai a mille la febbre da Black Friday, tanto tra i rivenditori quanto tra i consumatori. Le famiglie, in particolare, compreranno a sconto quanto loro necessario, specie in tema di abbigliamento come scarpe e cappotti in vista delle festività di dicembre.

Altri invece approfitteranno del periodo per prenotare un viaggio di qualche giorno. Le offerte dei vettori sono infatti molto lusinghiere ed è stupendo viaggiare a prezzi stracciati con gli sconti Black Friday.

Le offerte imperdibili per viaggiare su Trenitalia

Iniziamo dai vettori su rotaia e vediamo l’offerta Trenitalia. Per chi acquista tra il 25 e il 28 novembre le promo “Italia in Tour 3” e “Italia in Tour 5” il prezzo applicato è pari alla metà di quello standard (50%).

Ricordiamo che questa promozione consente di viaggiare per 3 o 5 giorni di seguito su un numero illimitato di tratte. L’importante è che siano vetture di seconda classe e che si viaggi su treni metropolitani o regionali o interregionali.

Il Black Friday di Costa Crociere

Per chi vuole viaggiare via mare ecco la promo Black Friday di Costa Crociere fino al 30 novembre. Il prezzo parte da 299 euro p.p. in cabina doppia interna, su una selezione di crociere di durata massima 7 notti. Il prezzo include le tasse portuali ed esclude eventuali assicurazioni, quote di servizio, escursioni, eventuali voli e pacchetti bevande.

Si può versare un acconto di soli 50 euro p.p. al momento dell’acquisto e il resto lo si salda senza interessi, anche a rate. La cancellazione è gratuita se fatta entro certi termini (30 o 60 giorni) variabili a seconda della data di partenza della crociera scelta.

A titolo di esempio, il 10 (Costa Deliziosa) e il 17 dicembre (Costa Smeralda) partono 2 distinte crociere entrambe di 8 giorni e 7 notti. Nel 1° caso ci si imbarca a Trieste e si toccano i porti di Spalato, Kotor, Katakolon, Atene, Bari e si rientra a Trieste. Nel 2°, invece, l’imbarco è da Savona e si passa per Marsiglia, Barcellona, Palma, Palermo, Civitavecchia prima di chiudere di nuovo a Savona. In entrambi i casi si parte da 299 p.p. alle condizioni su viste.

È stupendo viaggiare a prezzi stracciati con gli sconti Black Friday dei vettori aerei

Chiudiamo infine con qualche proposta Black Friday dei vettori aerei.

Quella di Iberia, per esempio, prevede che i ticket siano acquistati tra il 21 e il 28 novembre. Il periodo di volo, invece, deve essere compreso tra il 10 gennaio e il 15 giugno 2023, tranne alcuni periodi indicati sul portale alla pagina dedicata. Tasse, oneri dell’operatore e spese di gestione sono inclusi, e le offerte sono soggette a disponibilità.

Vediamo alcuni voli in offerta (tutti a/r), ipotizzando di partire da Roma. Troviamo Roma-Madrid da 78 euro oppure Bilbao, Santiago de Compostela o Las Palmas de Gran Canaria tutti da 189 euro. Scegliendo mete lontane troviamo l’Avana da 414 euro, Santo Domingo da 469 e Caracas da 662 euro. Se invece il sogno è quello di volare in Brasile, da 670 euro a/r si parte per Rio De Janeiro.