Per far passare il mal di testa o mal di denti possiamo utilizzare questo antidolorifico naturale

Vogliamo dire addio alle bustine di Oki o Aulin per i mal di testa continui? Dobbiamo assolutamente leggere di questo alimento che ci potrebbe aiutare tantissimo.

Nella nostra alimentazione possiamo utilizzare diverse piante che possono essere molto benefiche per il nostro organismo. Tra queste c’è la spirea. Questa è una pianta erbacea e la possiamo trovare tranquillamente in Italia. Viene anche definita regina dei prati. I suoi fiori avrebbero numerose proprietà.

Valori nutrizionali della spirea

100 g di fiori di spirea apportano 5 kcal. Ciò significa che è un alimento che davvero non è calorico e nelle diete può essere molto consigliato. Ovviamente questo dipende anche dalla dieta e dallo stile alimentare che dobbiamo seguire. Possiede anche diverse vitamine e minerali, utili per il corpo.

Per far passare il mal di testa o mal di denti si potrebbe utilizzare la spirea come rimedio

Abbiamo detto quindi che questa pianta può essere utilizzata tranquillamente in fitoterapia. Tant’è vero che in antichità veniva utilizzata come rimedio contro alcune malattie. Tra le vitamine che contiene spicca la presenza di vitamina C. Questa sappiamo essere fondamentale per proteggere il proprio organismo, soprattutto nel periodo invernale. Infatti andrebbe a rafforzare il sistema immunitario, evitando continui raffreddamenti o malesseri generali.

Quali sono le sue proprietà?

La prima proprietà, possiamo dire la più importante, è quella antinfiammatoria. Difatti la spirea può essere considerata un ottimo rimedio naturale per lenire i sintomi di influenze, stati febbrili, dolori articolari. Anche gli sportivi che possono accusare questi dolori la possono utilizzare. Oltre ad essere antinfiammatoria è anche antidolorifica. Diciamo addio alle bustine di antidolorifici per sentirci meglio, potrebbe bastare semplicemente la spirea. Potrebbe ridurre:

mal di testa;

mal di denti;

mal di ossa;

artrite;

cervicale;

mal di schiena.

I fiori di questa pianta potrebbero avere un’azione benefica anche per quanto riguarda la mucosa gastrica. Infatti la proteggerebbero. Inoltre dovrebbero essere d’aiuto per prevenire la ritenzione idrica e la cellulite. Andrebbero bene anche per diabete, ipertensione e possono essere utilizzati come decongestionanti e depurativi.

Come si può utilizzare la spirea?

Sono diversi gli utilizzi in cucina che si possono fare di questa pianta. Dalla pianta della spirea si può ottenere la tintura madre. Circa 30 gocce di tintura in un abbondante bicchiere di acqua possono andar bene. Solitamente si consiglia di bere questa quantità per 3 volte al giorno. Continuare per circa 2 mesi e poi fermarsi. Si può riprendere la terapia dopo un po’.

La tintura madre non è l’unico metodo per utilizzare la spirea. Difatti ci sono, e li possiamo trovare in erboristeria, delle capsule. Solitamente si possono prendere 2 capsule, prima di consumare i pasti. In commercio la possiamo trovare anche essiccata, e con essa si possono preparare degli ottimi infusi caldi. Per far passare il mal di testa o mal di denti possiamo dire che la spirea è davvero ottima, ma non solo per questo. Infatti come abbiamo visto i suoi benefici possono essere davvero tanti e soprattutto molto efficaci.