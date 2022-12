2 antipasti di Natale veloci ed economici per stupire gli ospiti senza spendere troppo

Il pranzo di Natale si avvicina sempre di più e tutti si chiedono cosa cucinare per accontentare gli ospiti. Una delle portate più sfiziose e con cui stupirli maggiormente è proprio l’antipasto! Vediamo cosa preparare come aperitivo a Natale senza spendere molto.

Siamo abituati a pensare che per preparare un ottimo pranzo di Natale ci vogliano tanti soldi. In realtà è possibile prepararne uno per 8 persone anche con soli 50 euro, l’importante è sapere come fare. Con una spesa minima, ad esempio, è possibile preparare degli antipastini molto originali per aprire al meglio il pranzo.

2 antipasti di Natale veloci ed economici che lasceranno tutti a bocca aperta

Le cotolette di zucca fritte sono un originale antipasto ottimo per il pranzo di Natale. Si preparano in non più di una decina di minuti di tempo. Croccanti e golose, piaceranno anche a chi di solito non ama il sapore della zucca.

Ingredienti per 4 persone

500 g di zucca;

2 uova medie;

pangrattato;

farina;

sale;

1 cucchiaio di paprika dolce;

olio per frittura.

Come prepararle

Bisogna prima di tutto pulire la zucca. In seguito tagliarla in fettine dallo spessore di metà dito.

Prendere tre ciotole. Nella prima mettere la farina, nella seconda le uova sbattute coi rebbi di una forchetta e nella terza pangrattato, sale e paprika ben mescolati.

Passare ciascuna fetta di zucca in ognuna delle tre ciotole, nell’ordine prima descritto. Infine, passarle una seconda volta nelle uova e poi nel pangrattato. Così saranno ben impanate.

Prendere una padella e far scaldare al suo interno dell’olio per frittura. Quindi far cuocere le fette per 10 minuti ciascuna girandole di tanto in tanto. Scolare e poi togliere l’olio in eccesso con la carta assorbente.

Millefoglie di patate, salmone e formaggio

Questi sfiziosissimi antipastini sono una valida alternativa alle classiche tartine. Si preparano in 20 minuti di tempo e sono molto facili.

Ingredienti per 12 millefoglie

4 patate;

200 g di salmone affumicato;

200 g di formaggio spalmabile;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Come prepararle

Pelare le patate e tagliarle a fettine molto sottili. Per capire quanto debbano essere fini, basti pensare che ne serviranno all’incirca 48.

Rivestire una teglia di carta forno e cominciare ad affiancare tutte le fettine. Stare attenti a non metterle l’una sopra l’altra. Spennellarle con un filo di olio e insaporirle con sale e pepe.

Mettere la teglia con le patate in forno ventilato preriscaldato a 180° e lasciarle cuocere fino a doratura. Ci vorranno circa 15 minuti di tempo. Sfornarle e lasciarle intiepidire.

Quindi, prendere 6 fettine e cospargerle di formaggio spalmabile. Disporre un pezzetto di salmone affumicato su ciascuna.

Quindi, cominciare ad impilarle alternando ciascuna fettina con formaggio e salmone e concludere con una patata. Ripetere il procedimento fino ad esaurimento degli ingredienti.

Ecco quindi 2 antipasti di Natale veloci ed economici, nonché facilissimi da replicare! Una volta pronto l’antipasto, non resta che pensare al primo piatto. Suggeriamo di provare dei golosissimi cannelloni con un originale ripieno.