Non solo segnaposto per apparecchiare la tavola di Capodanno ma anche queste idee originali

In cerca di qualche spunto per addobbare la tavola a Capodanno? Ecco delle idee per allestire un cenone sorprendentemente bello a cui tutti vorranno partecipare.

Il Capodanno è ormai alle porte. Il momento in cui si saluta l’anno vecchio e si dà il benvenuto a quello nuovo va festeggiato innanzitutto a tavola. Organizzare un cenone abbondante e soddisfacente sarà nei nostri progetti, ma tutto parte da una tavola ben curata. Per apparecchiarla in modo efficace dovremo pensare a qualche idea innovativa e originale. Un po’ come quelle contenute nei consigli che daremo nelle prossime righe.

Non solo segnaposto per apparecchiare la tavola di Capodanno, ecco come renderla unica

Il nostro obiettivo è quello di preparare una tavola che faccia colpo sin dal primo sguardo? Bene, ecco come creare un’atmosfera sensazionale. Si consiglia di partire dalla base, ovvero dalla scelta della tovaglia. Se vogliamo esagerare con gli addobbi, preferiamo quelle di un unico colore o comunque di tonalità neutra. In caso volessimo ridurre al minimo le decorazioni, potremmo sceglierne una variopinta e con fantasie. E i colori? Oro, rosso e argento sono quelli più indicati per l’ultimo dell’anno. Anche col bianco non ci si può sbagliare, a patto che si compensi con gli altri elementi.

Per allestire una tavola a tema, potremmo distribuire qua e là qualche cartoncino dorato. Servirà a rievocare il denaro, simbolo di buon auspicio per l’anno che verrà. Anche il concetto di tempo ha una sua importanza. In attesa della mezzanotte, potremmo posizionare al centro un orologio o una sveglia che segni lo scorrere dei minuti.

Altre decorazioni evocative

Anche se li avremo usati soprattutto nei compleanni, i palloncini si prestano benissimo a far parte dell’allestimento. Scegliamoli rossi o in oro e agganciamoli a delle palline natalizie con un nastro. Sistemiamoli nel mezzo della tavola, pronti ad accogliere gli ospiti. Infine, cosa c’è di meglio che un bel runner personalizzato? Lo possiamo realizzare riciclando le palline che non ci stavano sull’albero. Stendiamolo sulla tavola e appoggiamocele sopra. Scegliamole di colore e forma differenti e aggiungiamo qualche candela, per dare eterogeneità all’insieme. Dunque non solo segnaposto per apparecchiare la tavola di Capodanno, ma anche queste fenomenali idee.

Cosa non deve mancare nel Cenone di Capodanno

Se volessimo rispettare la tradizione, dovremmo ricordarci che vi sono dei cibi indispensabili sulla tavola di Capodanno. Tra questi, ovviamente, c’è l’insostituibile cotechino. Con le lenticchie, portatrici di soldi e prosperità, forma l’abbinamento perfetto. Altro simbolo di buon auspicio è il riso. Lo si potrà apprezzare in un buon risotto ai funghi o con lo champagne. Non dimentichiamoci di spargere quello rimanente sulla tavola, come portafortuna.

Dalle portate principali alla frutta: un altro alimento iconico della notte di San Silvestro è l’uva. Come le lenticchie, simboleggia guadagno e ricchezza per l’anno venturo. Non per nulla si userebbe mangiarne dodici acini al rintocco delle 24h, uno per ogni mese dell’anno. Altri due frutti da servire sono melagrana e mandarino. Entrambi richiamerebbero l’abbondanza, intesa anche in senso economico. Chiudiamo in bellezza con datteri, fichi e frutta secca, per augurare una vita lunga e altrettanto felice.