Con la primavera tornano anche temperature decisamente miti e piacevoli, che però, a volte, sfociano in un caldo eccessivo per la stagione.

Risultato è che non sappiamo mai come vestirci e ci ritroviamo a battere i denti o, al contrario, a patire il caldo.

Il problema, tuttavia, non si riduce al solo abbigliamento, ma interessa anche il nostro make up da giorno preferito.

In effetti, il caldo potrebbe portarci a sudare, con ripercussioni su mascara e fondotinta, che cominciano a colare, diventando tremendamente antiestetici.

Ma niente paura: anche in assenza di prodotti waterproof, per far durare di più il make up viso bastano questi semplicissimi trucchetti.

Innanzitutto, è bene ricordare l’importanza di una corretta idratazione, che oltre a mantenere la pelle fresca, garantirebbe anche una maggior tenuta del make up.

Ad un’adeguata pulizia del viso, facciamo seguire l’applicazione di un siero, passaggio fondamentale per creare una base efficace su cui stendere gli altri prodotti.

Il siero, infatti, non solo aiuterebbe a mascherare eventuali imperfezioni, un po’ come il correttore, ma garantirebbe una miglior presa del fondotinta.

Importantissimo, poi, anche il primer, che favorisce una maggiore omogeneità della base e implementa l’effetto lunga tenuta.

A tal proposito, ricordiamo che i prodotti in crema sarebbero da preferire, in quanto più aderenti e resistenti rispetto a quelli liquidi o in polvere.

Questo, ovviamente, non vale solo per la base viso, ma anche per tutti i prodotti inerenti al trucco occhi: matite, ombretti e eyeliner.

Per far durare di più il make up viso bastano questi semplicissimi trucchetti e non sono solo prodotti waterproof

Una volta completata la base trucco, possiamo agire in diversi modi per rafforzarla.

Oltre agli spray fissanti, da vaporizzare sul viso una volta conclusa la sessione make up, ci sono almeno altri due stratagemmi a cui ricorrere.

Il primo consiste nello spruzzare delicatamente dell’acqua termale spray sul volto, una volta che abbiamo finito di truccarci.

In alternativa, chi non soffre il freddo, potrebbe passare velocemente un cubetto di ghiaccio sul viso, prestando attenzione a punti nevralgici quali gote o fronte.

Naturalmente, la prima e fondamentale regola per evitare che il nostro make up si rovini è scommettere sulla leggerezza.

Evitiamo voluminose passate di fondotinta, blush o mascara che, oltre ad essere più suscettibili ad acqua e calore, appesantiscono il volto, facendoci sembrare più agé.