La colazione è il primo pasto della giornata. Come tale, è molto importante e infatti non andrebbe assolutamente mai saltata. La colazione può essere dolce o salata. La maggior parte delle persone preferisce prodotti dolci, come biscotti e brioche. Di certo, i prodotti fatti in casa sono molto genuini. Ecco perché molti hanno la buona abitudine di preparare una torta durante il fine settimana per poi gustarla nei giorni successivi con il tè o il caffè. Nonostante molti possano pensare che un dolce sia grasso ed eccessivamente calorico, in realtà basta sapere utilizzare gli ingredienti giusti per realizzare prodotti golosi ma leggeri. Ne è proprio un esempio questa torta al limone e ricotta.

In questo articolo andremo a preparare una torta deliziosa fatta con ingredienti sani e genuini. Utilizzeremo infatti la banana, un frutto ricco di potassio. Inoltre, come vedremo a breve, nell’impasto inseriremo anche un alimento ricco di proteine e praticamente con zero grassi. Cominciamo allora la nostra preparazione.

Perfetta a colazione questa torta alla banana senza uova, facile e veloce per fare il pieno di proteine e potassio

Ingredienti

4 banane mature;

50 g di farina bianca 00;

20 g di farina integrale;

150 ml di yogurt bianco greco;

50 g di zucchero;

20 ml di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci;

1 limone non trattato (succo e scorza grattugiata).

Procedimento

Cominciamo con lo sbucciare le banane e tagliarle a fettine sottili o a cubetti. Sistemiamo la frutta tagliata in un piatto e bagniamola col succo di limone per non farla annerire.

Una volta sistemata la frutta, prendere una ciotola capiente ed amalgamare lo yogurt con lo zucchero. Aggiungere quindi l’olio a filo e le farine setacciate. Continuare a mescolare bene per non far formare grumi. In ultimo unire il lievito, la scorza di limone e le banane. Mescolare il tutto in maniera delicata per avere un composto omogeneo.

Una volta fatto ciò, prendere una tortiera oppure uno stampo da plumcake. Per fare delle monoporzioni, può andar bene anche lo stampo da muffin. In ogni caso, rivestire il fondo con della carta da forno oppure con un filo d’olio e una spolverata di farina. Versare il composto e distribuirlo in maniera uniforme.

Far cuocere in forno statico già caldo a 180° per 45 o 50 minuti circa. Prima di sfornare il dolce, fare la classica prova dello stecchino.

Come si può notare, gli ingredienti sono pochi e genuini. Inoltre, il procedimento è davvero semplice e veloce. Perfetta a colazione questa torta alla banana è la soluzione ideale anche quando si hanno in casa banane troppo mature.

Come sempre, in cucina si può liberare la fantasia. Per un tocco goloso, a questo impasto base potremmo aggiungere delle gocce di cioccolato. Mentre per conferire una suggestiva profumazione esotica, consigliamo di aggiungere nell’impasto 20 g di farina di cocco.

