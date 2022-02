Non serve essere esperti make up artist per sapere che il primo vero alleato per coprire occhiaie e imperfezioni del volto è il correttore.

Piccolo e versatile, se sapientemente applicato, aiuta a ridefinire anche i contorni viso e occhi, rendendoli più tonici.

Chi invece punta a una ventata di luminosità e freschezza sul volto non dovrà fare altro che affidarsi a blush e illuminante, calibrando le dosi.

Per quel che invece concerne lo sguardo, i prodotti che mai devono mancare in una trousse che si rispetti sono certamente il mascara e l’eyeliner.

Entrambi aiutano ad aprire l’occhio, rendendolo più attraente, ma se il mascara risulta di facile stesura, lo stesso non si può dire dell’eyeliner.

Riuscire a disegnare in perfetta simmetria le famose codine che allungano l’occhio, rendendolo seducente, sembra missione impossibile e ci fa perdere un sacco di tempo.

Per fortuna, a tutto c’è una soluzione: ecco i trucchetti per mettere l’eyeliner evitando sbavature, facendo ricorso a comunissimi oggetti che tutti abbiamo in casa.

Nastro adesivo e filo interdentale

Quante volte ci capita di trovare per casa vecchi biglietti o foglietti di varia natura dimenticati su mensole e tavolini?

Scelto un pezzo di carta, utilizziamolo come righello posizionandolo sotto la rima inferiore dell’occhio e inclinandolo verso l’estremità esterna del sopracciglio.

In alternativa, possiamo usare anche del semplicissimo scotch carta o del filo interdentale per ottenere un risultato ugualmente preciso.

Cucchiaino e matita

Interessante anche la tecnica del cucchiaino da caffè: basterà seguire la linea curva del bordo per disegnare una virgola perfetta.

Ottima anche l’idea di tracciare una riga “di brutta” con la matita bianca per poi ricalcarla con l’eyeliner.

Ecco i trucchetti per mettere l’eyeliner evitando sbavature e per valorizzare lo sguardo in base alla forma degli occhi

La precisione, comunque, non è tutto: bisogna considerare anche la forma degli occhi per valorizzare al meglio lo sguardo con il make up.

Ad esempio, chi ha occhi piccoli dovrebbe sfoggiare una sottile linea di prodotto solo sulla palpebra superiore, evitando di riempire quella inferiore con la matita.

Al contrario, se abbiamo occhi già grandi, possiamo giocare anche sulla rima inferiore, puntando sulle tendenze più glamour del momento.

Per gli occhi ravvicinati, il consiglio è invece quello di insistere sulla parte esterna della palpebra con un tratto abbastanza spesso.

Infine, se gli occhi tondi si sposano benissimo con la tecnica cat eye, quelli a mandorla sono i più privilegiati perché basterà ricalcare la linea ciliare.