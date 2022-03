Quando ci guardiamo allo specchio siamo soliti vedere in noi dei difetti. Non siamo mai del tutto soddisfatti di noi stessi e a volte vorremmo avere il tempo per fare di più per migliorarci.

Con l’avanzare dell’età è normale che il nostro corpo cambi e, se non lo teniamo in allenamento, alcune zone potrebbero perdere tonicità. Pensiamo ad esempio alle braccia e all’antiestetico effetto a tendina che può metterci in imbarazzo.

Un altro dei punti deboli di molte donne è il seno. Se un buon reggiseno può aiutare, non può comunque fare miracoli. L’esercizio fisico è sempre molto importante, ma la quotidianità spesso ci porta a trascurare il nostro aspetto.

Per questo motivo, suggeriamo degli esercizi molto semplici da realizzare a casa senza l’utilizzo di attrezzi, che possono aiutarci ad avere un seno più tonico.

Se eseguiti con precisione e regolarità, dei semplici esercizi potrebbero fare la differenza e darci finalmente il fisico che tanto desideriamo, almeno farci arrivare più vicini.

Seno più tonico e alto anche dopo i 40 anni con 3 semplici esercizi ad effetto push up perfetti per rassodare

Il primo esercizio che potrebbe aiutarci ad ottenere un seno più sodo è il push up. Per eseguire questo esercizio in maniera corretta, dobbiamo sdraiarci a pancia in giù. Poggiamo le mani a terra alla larghezza delle spalle e solleviamoci con le gambe leggermente divaricate e sorrette dagli avampiedi.

Testa, collo, tronco, bacino e gambe devono ricreare una linea retta. Guardando verso il basso, pieghiamo i gomiti abbassando il busto fino quasi a toccare il pavimento. Teniamo la posizione per un paio di secondi e torniamo alla posizione iniziale.

Il push up ci permette di allenare braccia, spalle, addome e gambe contemporaneamente. Eseguiamo 3 serie da 5 ripetizioni l’una concedendoci una pausa da 45 secondi al termine di ogni serie.

Flessioni al muro

Questo esercizio rinforza gli arti superiori ed aiuta a sollevare e tonificare il seno. Posizioniamoci di fronte a un muro mantenendo da esso una distanza di circa 60 centimetri.

Poggiamo i palmi delle mani contro il muro all’altezza delle spalle e sorreggiamoci con le punte dei piedi. Pieghiamo le braccia premendo il busto verso il muro proprio come se stessimo eseguendo una flessione a terra. Dopo qualche secondo, spingiamo il busto all’indietro tornando alla posizione di partenza.

Facciamo 2 serie da 10 ripetizioni l’una per ottenere buoni risultati.

Pressione dei palmi delle mani

Per avere un seno più tonico e alto non servono particolari attrezzi, ma soprattutto tempo e costanza. Questo esercizio possiamo farlo in piedi o anche seduti davanti alla televisione.

Portiamo le mani all’altezza del viso. I gomiti saranno dunque all’altezza delle spalle e uniamo i palmi delle mani intrecciando le dita.

Esercitiamo una pressione forte e costante spingendo un palmo contro l’altro per circa 15 secondi. Ripetere 10 volte al giorno questo semplicissimo esercizio può aiutarci ad ottenere e mantenere un seno invidiabile.

