I capelli rivestono una grande importanza per tutti. Secondo la narrazione biblica, erano il punto dove risiedeva la forza del potente Sansone e, seppur in modo diverso, spesso è così anche per noi. Non di rado sono il nostro punto di forza, una chioma fluente e setosa d’altronde esalta i nostri lineamenti e ci fa sentire più belle.

Per questo motivo largo spazio dedichiamo ad acconciarli e curarli.

Nonostante ciò spesso non ci soddisfano perché tardano nell’allungarsi e nel donarci la folta chioma che sogniamo. Possiamo però cercare di dare loro una mano.

Piccole grandi attenzioni

Per far crescere più velocemente i capelli sarà importante non strapazzarli e indebolirli. Dunque se pettinarli con frequenza è una buona pratica molto meno lo è farlo esercitandovi molta forza.

Ugualmente anche maltrattarli per realizzare acconciature poco morbide e tirate non giova alla nostra causa.

Allo stesso tempo sarebbe consigliabile anche tagliarli spesso. In questo modo infatti si eliminano le doppie punte che ne ostacolano la crescita. Questi accorgimenti ci consentono di avere capelli più sani e forti. Di conseguenza se ne ostacolerebbe anche la perdita, tanto più se abbinato a un apposito balsamo anticaduta naturale e casalingo.

Allo stesso tempo potremo andare anche ad agire con specifici impacchi che ne incrementino la crescita.

Per far crescere più velocemente i capelli e per rinforzarli sarebbero strepitose 3 maschere fatte in casa con questo benefico ingrediente

Un prodotto da sfruttare assolutamente sui nostri capelli sarebbe l’olio di semi di zucca. Sarebbe ricco di diversi benefici grazie alla presenza di betasteroli, sostanze simili agli estrogeni. L’olio di semi di zucca favorirebbe la crescita della nostra chioma.

Lo si può sfruttare puro, spalmandolo sui capelli e lasciandolo in posa per una decina di minuti. Dopo di che bisognerà risciacquare con acqua leggermente tiepida. Infatti, anche l’acqua calda rischia di stressare e spezzare i nostri capelli.

Con questo speciale olio possiamo però creare anche apposite maschere che stanno spopolando sul web in quanto ritenute efficaci per far allungare i capelli.

Basterà miscelare due cucchiai di olio di semi di zucca assieme alla stessa quantità di olio di menta piperita. Stenderemo il composto sul capo e su tutte le lunghezze delle ciocche, dopo aver fatto lo shampoo e messo il balsamo. Come nell’impiego dell’olio puro faremo trascorrere il tempo di posa e risciacqueremo.

Alternativa valida sarebbe anche l’unione dell’olio di semi di zucca allo yogurt bianco. Metteremo un cucchiaio di olio in un vasetto di yogurt bianco da 125 g. Misceliamo perbene e poi applichiamo e procediamo come per la precedente maschera.

Queste maschere dovrebbero riuscire a rafforzare i capelli e a velocizzarne la crescita, ovviamente dovremo comunque dare tempo al tempo. Sarà bene poi applicare gli ingredienti prima in piccole quantità per accertarsi che non ci destino alcun fastidio a livello cutaneo.

