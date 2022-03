Sicuramente ogni donna ci tiene particolarmente ai propri capelli. In effetti sono tra i principali simboli di femminilità e seduzione. Con una bella chioma fluente e splendente ci piacciamo di più e ci sentiamo più sicure di noi stesse. D’altronde, davvero poche cose riescono a incidere così tanto nell’abbassare la nostra autostima come lo stato malmesso dei capelli. Scontata, dunque, la cura che ognuna di noi impiega quotidianamente per averli sempre al top.

Tanti potrebbero essere i problemi circa i capelli a darci preoccupazione, ma uno spicca su tutti: la loro caduta.Dunque, trovare un modo per contrastare la caduta dei capelli potrebbe davvero risollevarci.

Capelli fini e deboli

Col passare del tempo i capelli mutano. Infatti cominciano a diventare bianchi, un disagio che possiamo risolvere anche praticando una tinta casalinga in modo da ricoprire perfettamente la ricrescita. Contemporaneamente tendono a divenire però anche più deboli e sottili, un aspetto che potrebbe facilitarne la caduta.

Spesso, però, il fatto che cadano si ricollega anche al cambio di stagione, che li rende molto più fragili. In questi casi, potrebbe aiutarci trovare un modo per rinforzarli. Utile anche per le donne che hanno capelli particolarmente fini nonché sfibrati e rovinati. Nutrirli, infatti, potrebbe evitare anche che si spezzino con una certa frequenza.

Per contrastare la caduta dei capelli si potrebbe preparare in casa questo balsamo che li rinforza naturalmente con solo 3 ingredienti

Diversi sono i rimedi casalinghi per rendere la nostra chioma più forte, come un balsamo alle erbe. Le ricette da provare però sono davvero tante. Ovviamente, in determinati casi prestiamo attenzione a possibili allergie o irritazioni che potrebbero provocarci gli ingredienti che usiamo.

Classico consiglio della nonna per i capelli è l’olio di oliva, che risulterebbe particolarmente nutriente e in grado anche di ridare splendore. Non da meno sarebbe il miele. Questi 2 ingredienti, dunque, risulterebbero una miscela esplosiva per ravvivare e dare forza ai nostri capelli. Ve n’è però un terzo che possiamo aggiungere, e meno noto, si tratta della spirulina. È un’alga azzurra che sarebbe benefica per i capelli grazie alla vitamina B12 che contiene e alle sue proteine. Si può acquistare in erboristeria o su internet, in polvere o sotto forma di spaghettini.

Questi 3 ingredienti si possono utilizzare per un balsamo anticaduta. Ci serviranno:

1 cucchiaino raso di spirulina;

5 cucchiai di miele;

3 cucchiai di olio.

Dopo averli mescolati in un contenitore, stendiamo il composto sui capelli umidi. Lasciamo in posa per una mezz’ora. Dopo di che, risciacquiamo con abbondante acqua tiepida, come faremmo con un normale balsamo. Asciughiamoli poi come di consueto. I nostri capelli appariranno più lucenti e sani, nonché più forti.

