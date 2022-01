Molte di noi tengono in modo particolare alla cura delle proprie mani. Si sa che quest’area del corpo, infatti, è importantissima per diverse persone. A tanti piace guardare le proprie mani e vederle sempre in ordine. E, per far sì che ciò accada, non si possono trascurare di certo le unghie. Questa parte della mano, infatti, è forse tra le più importanti di cui prendersi cura. Si tratta di quel fiore all’occhiello di cui si parla sempre e, se vogliamo dare un’immagine curata e precisa di noi, non possiamo di certo ignorarle. Per questo motivo, scegliere il modo giusto di presentarle, i colori adatti e la forma più ideale potrà esserci di grandissimo aiuto in questo caso.

Per far allungare le unghie non serve il gel ma questo piccolo segreto da fare direttamente a casa

Dunque, abbiamo capito quanto prendersi cura della forma e dell’immagine delle nostre unghie sia importante. Questo, soprattutto, se davvero vogliamo apparire sempre ordinate e precise. Di come presentare le proprie mani avevamo già parlato in passato. E, soprattutto, ci eravamo concentrati sulle unghie in questo nostro precedente articolo. Oggi continuiamo la lista di consigli, vedendo come farle crescere senza dover ricorrere per forza al gel. Si tratta di un piccolo trucco piuttosto semplice da applicare, che potrebbe tornarci utile soprattutto se non avessimo la possibilità di andare dall’estetista. Infatti, per far allungare le unghie non serve il gel ma questo piccolo segreto da fare direttamente a casa.

Come mettere in ordine le unghie e allungarle con una semplice tecnica da fare direttamente in casa

Per far sì che le nostre unghie risultino ordinate e perfette senza bisogno del gel, dobbiamo procurarci alcuni elementi. Primo fra tutti, un mucchio di fogli di carta normali. Per intenderci, quelli che usiamo comunemente per scrivere. L’importante è che siano completamente bianchi. Successivamente, ci serviranno anche delle forbici. Ci servirà poi della colla per unghie. Apriamo una piccola parentesi su quest’ultimo elemento. Per non danneggiare le unghie con rimedi in casa, procuriamoci una colla naturale o una apposita certificata proprio per unghie. Rivolgiamoci a qualche esperto per saperne di più. In questo modo, non rischieremo di rovinarle. Infine, procuriamoci anche della colla normale liquida.

Ora prendiamo un piccolo quadrato dal foglio di carta e sistemiamolo sull’unghia, ritagliandone con precisione la forma. Facciamo la stessa cosa con altri due quadratini, così da avere tre forme alla fine del ritaglio. Applichiamo, come prima cosa, la colla apposita consigliata da un esperto sulle unghie e aggiustiamo il primo quadratino di carta, dandogli una forma ovale. Sulla carta, poi, passiamo uno strato di colla normale, incollando il secondo pezzetto di carta e infine, dopo un’altra passata di colla, anche il terzo. Dopo pochi minuti, la colla si sarà asciugata e vedremo delle unghie finte resistenti per qualche giorno, che potranno tappare i buchi finché non potremo andare dall’estetista!

