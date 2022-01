La cucina è il luogo dove possiamo esprimere noi stessi al meglio. Ai fornelli abbiamo l’incredibile opportunità di far fluire completamente tutta la nostra creatività, lasciando correre le idee che ci vengono in mente. Proprio per questo motivo, sono tantissime le persone che amano cucinare. Infatti, provando e riprovando ricette sempre diverse, si avverte una fortissima sensazione di gioia e soddisfazione. Per non parlare poi di quando si presentano piatti nuovi ad amici e parenti e si vedono espressioni di approvazione. Insomma, stiamo parlando di una forma d’arte che può far felici sia noi che le persone che ci sono accanto.

Praticamente nessuno pensa mai a cucinare le patate così ma non sa ancora che delizia unica si perde

Data l’importanza della cucina nella vita quotidiana, conoscere e provare nuove ricette ogni settimana può sicuramente esserci d’aiuto. Soprattutto se i piatti che vogliamo provare si basano su ingredienti che, bene o male, abbiamo spesso in credenza. Per esempio, oggi vogliamo proporre una versione gustosissima e poco conosciuta delle patate. Si tratta delle patate alla monella, una ricetta semplicissima da preparare che lascerà tutti contenti e soddisfatti. E c’è da dire che praticamente nessuno pensa mai a cucinare le patate così ma non sa ancora che delizia unica si perde. Per realizzarla, avremo bisogno di:

400 gr di patate;

80 gr di speck;

sale;

olio all’aglio;

rosmarino;

aceto balsamico.

Ecco come preparare le patate alla monella per una cena con i fiocchi che renderà felici noi e i nostri ospiti

Realizzare le patate alla monella sarà davvero un gioco da ragazzi. Per prima cosa, pensiamo all’ingrediente principe ossia, ovviamente, le patate. Peliamole e rendiamole simili a piccoli cubi, da cuocere successivamente. Riempiamo una pentola con dell’acqua e mettiamola sul fuoco. Quando inizierà a bollire, mettiamo un pizzico di sale e poi sarà il momento di aggiungere le patate per farle cuocere. Intanto, dedichiamoci allo speck, tagliandolo a piccoli cubi e facendolo cuocere in una padella che abbiamo fatto scaldare in precedenza, aggiungendo poco dopo un po’ di olio all’aglio. Dopo una decina di minuti, aggiungiamo anche le patate, facendo cuocere il tutto insieme per una decina di minuti.

Adesso, mettiamo la nostra ricetta in un piatto e spargiamo sulle patate e sullo speck delle fogliette di rosmarino tritate. Infine, condiamo il tutto con un po’ di aceto balsamico per dare un tocco in più al nostro piatto, che già così si presenterà perfetto e gustoso.

