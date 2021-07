Stando alle statistiche mediche negli ultimi anni gli italiani hanno dimostrato un pericoloso aumento di casi di calcolosi. Gli uomini la categoria più colpita soprattutto dopo i 60 anni ma anche le donne stanno aumentando nel numero di casi. Ovviamente l’alimentazione è ancora una volta importante nella prevenzione dei calcoli che possono diventare davvero fastidiosi e dolorosi. Per evitare la formazione dei calcoli renali attenzione a questi alimenti comuni ma pericolosi che portiamo in tavola così spesso.

Le proteine della carne rossa e dei salumi sono potenzialmente molto pericolose per la formazione dei calcoli. Causano infatti una notevole acidificazione dell’urina e relativo aumento della presenza di calcio. Accoppiata che permette la formazione di calcoli e acidi urici alla base del problema.

Anche la predisposizione genetica ha il suo ruolo

Attenzione però che come spesso accade in medicina anche la predisposizione genetica ha la sua importanza e avere dei parenti diretti che soffrono di calcoli deve accendere una spia di allarme. Gli stessi medici sottolineano in questi casi di ereditarietà come sia importante sottoporsi ai test e agli esami preventivi.

Bere tanta acqua è ancora una volta il consiglio migliore

Ancora una volta per evitare che il calcio si accumuli troppo nelle urine uno dei sistemi preventivi più semplici ed efficaci è quello di bere tanta acqua. Attenzione invece soprattutto col caldo a non abusare di bevande zuccherate perché gli zuccheri favoriscono l’aumento di peso. E l’aumento di peso è direttamente collegato alla produzione di calcoli e al deposito di calcio nell’organismo.

Bere è talmente importante per i medici che secondo le statistiche ogni bicchiere d’acqua che assumiamo riduce di oltre il 10% la possibilità che si formino i calcoli. E bere di più in estate è ancora più importante perché il sole e la vitamina D tendono a farci produrre calcio importante per le ossa ma pericoloso per i reni.

