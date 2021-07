Molti italiani hanno già assaporato il piacere di una vacanza lunga o breve al mare complice anche il caldo di questi giorni. Secondo le associazioni di categoria saranno addirittura 15 milioni i connazionali che in questo mese si dirigeranno in villeggiatura. Per fortuna stiamo tornando alla normalità dopo due anni di calvario. E in vacanza non possono mancare le letture: dai semplici giornali di gossip e pettegolezzi ai più ricercati romanzi appassionanti. Il tutto in versione classica cartacea o in quella virtuale di Kindle il programma di lettura di Amazon. Eccolo il romanzo eccezionale che non può mancare in piscina o sotto l’ombrellone al mare che appassionerà uomini e donne in una lettura mozzafiato.

Il romanzo eccezionale che non può mancare in piscina o sotto l’ombrellone al mare

Giacomo Casanova la sonata dei cuori infranti di Matteo Strukul è il nostro suggerimento di lettura. Non è un romanzo appena uscito, datato 2018, ma proprio per questo è disponibile a prezzi vantaggiosi nelle librerie e on line. Ma anche su Google Play Libri se vogliamo acquistarlo, scaricarlo e leggerlo sul tablet o sullo smartphone comodamente sotto l’ombrellone. Ancora una volta questo autore padovano ci farà calare nelle vicende dei suoi personaggi con un trasporto e un pathos davvero senza pari.

Un libro per uomini e donne ma anche ragazzi

Appassionerà tutte le età e tutti i sessi questo romanzo incentrato sulla vita del più famoso playboy della storia vissuto nella Venezia del 1700. Il pubblico femminile non potrà che calarsi virtualmente tra le braccia di questo affascinante e ingannevole conquistatore. Quello maschile non potrà che sognare di emularlo nelle sue gesta spavalde, spaccone e amorose.

Scritto come sempre riguarda questo autore con estrema semplicità ma anche con estrema precisione nei particolari storici, questo Casanova unisce storia, avventura e un po’ di sana fantasia.

Tra balli mascherati, duelli di fioretto, inseguimenti tra calli e canali, fughe rocambolesche e splendidi affreschi e paesaggi Giacomo Casanova ci solleverà dalla realtà per farci vivere un sogno. Un romanzo agile e veloce, semplice e accattivante che ci porterà alla scoperta di un autore sempre più apprezzato e premiato del panorama italiano e internazionale.

Approfondimento

Tra i più belli d’Italia questo paesaggio lagunare senza cemento è perfetto per rilassarsi