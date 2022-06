In mondo iperconnesso come quello in cui viviamo si è quasi sempre reperibili. Specialmente dall’arrivo di WhatsApp, raramente ci si può dire davvero soli. Si potrebbe però non aver voglia o tempo di rispondere ai messaggi di uno o più contatti. A volte, invece, capita di voler evitare di voler evitare gli spioni che tengono d’occhio il proprio ultimo accesso.

Se non si ha voglia di bloccare queste persone tramite l’apposita impostazione oppure non si può farlo, conviene cercare di capire come non farsi vedere online. Il metodo per farlo è molto semplice e consiste nel nascondere il proprio ultimo accesso. Quest’ultimo, in genere, si visualizza nella parte superiore della schermata di conversazione. Precisamente, al di sotto del nome con cui il proprietario del dispositivo ha salvato il contatto il rubrica. Seguendo i pochi e semplici passaggi che illustreremo, si impedirà che gli altri visualizzino il proprio ultimo accesso.

Accedere alle Impostazioni dell’applicazione

Il primo passo da fare per non farsi vedere online su WhatsApp è proprio questo. Per accedere alle Impostazioni sui dispositivi Android, bisogna cliccare sui tre puntini posti in alto a destra e in seguito sull’omonima voce. Sui cellulari con sistema operativo iOS basterà cliccare sulla rotellina in basso a destra.

Per evitare gli spioni o chi contatta insistentemente, ecco come nascondere l’ultimo accesso e non farsi vedere online su WhatsApp

Una volta fatto ciò, non resta che accedere alle impostazioni dell’Account e in seguito a quelle della Privacy. Dunque, cliccare sulla voce Ultimo Accesso e poi su Nessuno. In questo modo, si impedirà a chiunque di vedere il proprio ultimo accesso. L’unico svantaggio è che, purtroppo, non si potrà più vedere se le altre persone sono online.

Se si ha intenzione di rendersi quasi del tutto invisibile sull’applicazione, è consigliabile anche disattivare le Conferme di Lettura. Questo permetterà anche di visualizzare le storie degli altri senza che questi lo sappiano.

Lettura consigliata

Come disattivare le notifiche di Google Chrome dal computer