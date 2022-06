Chi ha dei risparmi e magari sono quelli sudati di una vita, da un lato ha bisogno di proteggere il denaro dai rischi. Dall’altro lato vorrebbe massimizzare il rendimento con investimenti mirati e magari di lungo termine. Pur tuttavia, quando si investe non sempre si guadagna, anzi. Perché più i prodotti e gli strumenti finanziari scelti sono ad alto rischio, più alto, allo stesso modo, sarà il rischio di subire delle perdite.

Vediamo allora di fornire alcuni consigli utili per evitare che i propri soldi possano correre il rischio di andare in fumo o di subire comunque pesanti perdite, che poi sarà davvero difficile andare a recuperare.

Come evitare di perdere soldi quando si investe e quando ci sono dei risparmi da proteggere

Nel dettaglio, la regola di base per proteggere i propri risparmi è quella di evitare sempre gli investimenti emotivi e anche quelli per i quali la conoscenza è scarsa. Per rendere l’idea, non si possono di certo comprare Bitcoin (BTC) sperando di arricchirsi solo perché lo ha fatto il vicino di casa. Magari mostrandoci la sua nuova macchina.

L’emotività non va infatti mai d’accordo con gli investimenti. Il che significa che non si possono prendere delle decisioni di investimento affrettate, per sentito dire o solo perché il consiglio arriva da una persona che magari è di fiducia.

Su come evitare di perdere soldi quando si investe, infatti, serve sempre la massima prudenza e sempre la massima conoscenza. Anche avvalendosi di un consulente qualificato. In più, per il risparmiatore la migliore arma a disposizione quando si investe è la diversificazione. Quindi, mai investire mettendo tutti i propri soldi nello stesso posto. Specie se si tratta, giusto per rendere l’idea, di azioni che sono quotate in Borsa.

Quali sono i fattori chiave per investimenti sempre in linea con il proprio profilo di rischio

Quindi, per quanto detto, prima di investire occorre sempre conoscere i prodotti e gli asset che si intendono scegliere. Valutando con attenzione il profilo di rischio e tenendo conto pure dell’orizzonte temporale. Perché certi tipi di investimenti, rispetto ad altri, hanno bisogno di più tempo per garantire un rendimento. Anche affinché questo sia massimo.

Per esempio, i titoli di Stato a lunga scadenza e i buoni fruttiferi tendono a rendere di più all’aumentare della durata del possesso. Possibilmente senza disinvestire e, quindi, aspettando che i titoli arrivino alla loro naturale scadenza.

