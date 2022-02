Gli stati di WhatsApp sono l’equivalente delle storie di Instagram. Consistono in foto, video o contenuti testuali condivisi per 24 ore con tutti quanti i propri contatti.

Di norma, chi pubblica uno stato ha accesso una panoramica di tutte le persone che lo hanno visto. Sembrerebbe dunque impossibile visualizzarlo senza che l’autore lo sappia. In realtà, c’è una funzione che permette di visualizzare gli stati su WhatsApp senza farsi vedere.

Disattivare la “Conferme di Lettura”

In molti pensano che serva solamente a fare in modo che gli altri non sappiano se i loro messaggi siano stati letti oppure no. Al contrario, questa funzione permette anche di vedere in totale anonimato gli stati WhatsApp dei propri contatti.

Pur essendo di indubbia utilità, ha anche degli svantaggi. Attivandola, neanche noi saremo più in grado di vedere chi ha visualizzato le nostre storie o i nostri messaggi.

La buona notizia è che l’attivazione di questa funzione è reversibile. Pertanto, dopo averla usata ci basterà semplicemente disattivarla e tornare ad usare WhatsApp come prima.

Per visualizzare gli stati su WhatsApp senza farsi vedere ecco una funzione che in molti usano ignorando che serva anche a questo

Il procedimento da seguire per disattivare è pressoché lo stesso per i dispositivi Android e iOS.

Nel primo caso, dopo aver aperto WhatsApp bisogna cliccare sui tre puntini in alto a destra e accedere alle Impostazioni e poi alle voci Account e Privacy. Infine, basta spostare su OFF la levetta Conferme di Lettura.

Su iOS si accede alle Impostazioni tramite l’apposito pulsante in basso a destra della schermata di WhatsApp, quello con l’icona di una rotella. Anche in questo caso bisogna cliccare su Account, su Privacy e infine disattivare le Conferme di Lettura. Fatto questo, si potranno visualizzare gli stati su WhatsApp senza farsi vedere.

