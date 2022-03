Il 62.78% degli utenti di tutto il mondo usa Google Chrome. Questo dato, certificato da StatCounter, lo rende il browser più popolare del momento.

Probabilmente, sapere di questo primato stupirà poche persone. Google Chrome è da sempre apprezzato per la velocità con cui consente di navigare su Internet, per la stabilità e per alcune innovative funzioni, come quella che consente di scoprire se una delle proprie password è stata hackerata.

Tra queste ultime c’è anche quella che permette ad alcuni siti web di inviare delle notifiche push, cioè degli aggiornamenti in tempo reale che compaiono in basso a destra della schermata di Google Chrome. Gli esempi più lampanti sono la notifica di un messaggio su WhatsApp Web, un commento su Facebook o un nuovo post sul feed di un blog.

Per riceverle, è necessario aver cliccato “Sì” alla richiesta di inviare notifiche push di un sito web, azione che i distratti o inesperti potrebbero aver compiuto senza neanche rendersene conto. Proprio a loro, nonché a chi semplicemente non vuole più riceverne, è indirizzata questa guida. Ecco come disattivare le notifiche di Google Chrome sul computer.

Il procedimento

Prima di tutto, aprire Google Chrome sul proprio dispositivo. In alto a destra, accanto alla barra in cui si digitano gli indirizzi dei siti web, sono presenti tre puntini disposti l’uno sopra l’altro. Bisogna cliccarci e in seguito accedere alle Impostazioni di Google Chrome. Fatto ciò, cliccare su Sicurezza e Privacy e su Impostazioni Sito.

Nella sezione Autorizzazioni, individuare la voce Notifiche. Accedervi e selezionare l’opzione Non consentire ai siti di inviare notifiche. In questo modo sarà possibile disattivare le notifiche di Google Chrome sul computer.

Disattivare le notifiche di un solo sito web

E se si vuole impedire di inviare le notifiche solo ad un sito specifico? In questo caso, dopo aver fatto accesso alla pagina Impostazioni Sito, bisogna cliccare sull’indirizzo del sito in questione. Fatto ciò, non resta che individuare la voce Notifiche, aprire il menù a tendina e selezionare l’opzione Blocca.