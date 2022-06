Il periodo estivo è spesso molto diverso dagli altri, perché ci permette di avere più tempo libero e conoscere persone nuove. Dopotutto, l’estate è il momento in cui molti vanno in vacanza e si trovano, quindi, in un nuovo ambiente e in un contesto più rilassato. Questa combinazione favorisce gli incontri romantici.

Come sempre, però, non tutti possono vantare fortuna in amore per tutto l’anno. Quest’estate, infatti, solo alcuni segni verranno tanto favoriti dai pianeti.

Secondo l’oroscopo questi 3 segni avranno molto successo in amore quest’estate

Guardando all’oroscopo, ci sono diversi segni che avranno dei momenti fortunati durante la bella stagione. Ce ne sono tre, però, che si distinguono da tutti gli altri. Infatti, i pianeti sia nella sfera sentimentale che in quella lavorativa per buona parte dell’estate.

Primo fra tutti è l’Ariete, che anche quest’anno rientra fra i segni più fortunati. Già da maggio si vedono i primi segnali del successo, soprattutto sul lavoro. Questa tendenza si riaffermerà a giugno per continuare sino a settembre. Forse dietro tutto questo ci sono Marte e Giove in congiunzione, che riusciranno a dare all’Ariete una nuova carica e fortuna in ogni suo proposito.

Dalla seconda metà di giugno si aggiunge anche Mercurio, che porterà con sé grande concentrazione. Infine, dal 23 giugno anche Venere strizzerà l’occhiolino questo segno, aprendo le porte a un’estate carica di emozioni.

Se, però, c’è un segno davvero fortunato in amore quest’estate è quello del Toro. Venere, infatti, rimarrà su di lui per quasi tutto il mese di giugno, portando tanta passione sia alle coppie che alle avventure estive. Anche il lavoro, però, andrà a gonfie vele grazie a Mercurio, che gli porterà tanti piccoli successi.

Fortuna a tutto tondo

Concludiamo la lista con il segno dei Pesci, ancora una volta favorito da Venere per buona parte dell’estate. I single troveranno grande sintonia con nuove persone, che potrebbero anche non essere passeggere. Le coppie, invece, ritroveranno quella complicità che sembrava mancare negli ultimi mesi.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, Mercurio farà il suo dovere nella prima metà del mese, per poi negarsi nella seconda metà. Motivo per cui i Pesci farebbero meglio a concludere lavori e contratti prima di quel momento, per sfruttare al massimo la loro buona stella.

In conclusione, secondo l’oroscopo questi 3 segni saranno i più fortunati in amore durante il periodo estivo. Anche per gli altri, però, potrebbe esserci una speranza, magari con l’oroscopo celtico 2022.

