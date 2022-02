La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa e pertanto è soggetta a facile usura. Inoltre l’utilizzo frequente indica l’uso quotidiano di acqua che come sappiamo è ricca di calcare.

Il calcare è un sedimento naturale presente nell’acqua che sgorga dai rubinetti e che a lungo andare tende ad ostruire le tubature e a rompere con facilità gli elettrodomestici.

Il calcare inoltre macchia la rubinetteria e le piastrelle, oltre che i servizi igienici come il WC. Lasciando delle antiestetiche incrostazioni che si manifestano come macchie.

Per evitare che il calcare possa rompere la lavatrice basta 1 solo prodotto ecologico per pulirla ed eliminare i cattivi odori

Per eliminare il calcare sono tanti i prodotti in commercio. A partire da quelli appositamente formulati come gli spray anticalcare, ad arrivare a prodotti più naturali come l’aceto e il percarbonato di sodio.

Due prodotti capaci di eliminare il calcare facilmente dalle superfici, ma anche di sbiancare ed eliminare i cattivi odori dal bucato.

Esiste però un altro tipo di prodotto non sempre tenuto in considerazione. Anzi forse conosciuto da pochi, che può venire in nostro soccorso per eliminare il calcare anche dalla lavatrice in modo efficace e ritardarne l’usura; l’acido citrico.

L’acido citrico

L’acido citrico è un anticalcare ecologico davvero molto efficace, oltre che un prodotto multiuso che viene in soccorso in numerose faccende domestiche. È un acido che deriva dalla frutta ed è meno aggressivo di quello contenuto nell’anticalcare generalmente in commercio. Inoltre è ecologico perché rispetta l’ambiente e allo stesso tempo è molto efficace. Ma come usarlo per eliminare il calcare dalla lavatrice?

Possiamo scegliere due opzioni. Come prima opzione possiamo aggiungerlo quotidianamente direttamente al detersivo durante i lavaggi del bucato. Qui l’unica attenzione da fare è quella di non mettere mai l’acido citrico direttamente sui panni, ma sempre nell’apposita vaschetta dei detersivi. Oppure, come seconda opzione, possiamo utilizzarlo singolarmente per un lavaggio pulente a lavatrice vuota a 60 gradi. Questo permetterà non solo di eliminare residui di calcare anche in zone che normalmente non riusciamo a pulire ma anche di mandar via i cattivi odori.

In più può venire in nostro soccorso per eliminare il calcare dalle superfici. Semplicemente spruzzando il prodotto sulle superfici ed eliminando i residui con l’aiuto di una spugnetta e successivamente risciacquare. Inoltre è utile anche per la pulizia del WC proprio perché scioglie le macchie.

Un anticalcare che può tornarci utile anche in caso di lavastoviglie. Infatti possiamo aggiungere una quantità di acido citrico nella vaschetta del detersivo ed effettuare un lavaggio a vuoto.

Chicche salva superfici

L’acido citrico è pur sempre un acido, pertanto, meglio non utilizzarlo su superfici come marmo, pietra e legno.

Per evitare che il calcare possa rompere la lavatrice sfruttiamo questo prodotto ecologico che ci permetterà di pulirla ed eliminare i cattivi odori.