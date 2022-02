L’ultimo fine settimana prima di San Valentino ci regala, astrologicamente parlando, tanti movimenti curiosi. Coppie in divenire che suggelleranno il 14 febbraio il loro amore. Addirittura, chi si molla proprio prima della festa degli innamorati per evitare di regalare un’ultima spesa al partner ingrato. Non solo, ma anche chi pensa a questo giorno per una fantastica riconciliazione dopo un litigio. Ne abbiamo davvero per tutti i gusti.

Abbiamo già visto qualche giorno fa alcune affinità che riguardavano i primi segni zodiacali dell’anno. Oggi andiamo a chiudere il discorso analizzando tutti gli altri, per avere un quadro completo della situazione. Partiamo subito dai Gemelli. Per loro sarà un San Valentino davvero sorprendente. Nonostante i nati dal 21 maggio al 20 giugno siano tra i più scettici su questa ricorrenza, ecco che quest’anno, forse, si dovranno ricredere. Sì, perché sarebbe in arrivo una grande sorpresa. È probabile che questa giunga dal Leone. L’affinità tra i due segni, in questo periodo, sarebbe elevatissima. Non da trascurare anche lo Scorpione, ma siamo un gradino sotto.

Il Leone farà una sorpresa ai Gemelli, tanta passione per lo Scorpione, coccole per il Cancro, ecco come alcuni segni zodiacali preparano San Valentino

Passiamo ora al Cancro. I nati dal 22 giugno al 22 luglio non sembrano molto propensi a festeggiare San Valentino. Sommersi dal lavoro quotidiano, è come se avessero messo un po’ da parte l’amore. Ecco allora che a dar loro una mano arriveranno i Pesci con delle coccole ad hoc che verranno molto apprezzate. Attenzione, perché anche dal Capricorno potrebbero arrivare carezze importanti.

Vergine

Se Leone conferma affinità coi Gemelli, ecco che sarà la Vergine ad approfittare del San Valentino per dare qualcosa in più al proprio partner. Apprezzeranno molto Bilancia e Acquario, con cui si sta creando un feeling particolare. Certo, non bisogna aspettare il 14 febbraio del 2023 per ridare un nuovo segno di vita. L’affinità bisognerebbe curarla anche nei restanti 364 giorni.

Chiudiamo con Bilancia e Scorpione

Bilancia si darà da fare tra i fornelli per preparare una cena romantica e speciale. E chissà che non possa far uso di uno dei nostri consigli culinari con un risotto delicato e speciale. L’Ariete apprezzerà molto l’idea e ricambierà con tante effusioni. Lo Scorpione, invece, si giocherà le sue carte puntando sulla passione. Per i nati dal 23 ottobre al 22 novembre, infatti, sarà una festa degli innamorati in cui sciorinare tutte le proprie doti sotto le coperte. Saranno soprattutto i Capricorno a ringraziare e contraccambiare. La coppia più focosa di questo San Valentino potrebbe davvero essere la loro.

Dunque, se il Leone farà una sorpresa ai Gemelli, gli altri segni non staranno a guardare. Sarà un 14 di febbraio interessante per molti, con coppie che raggiungeranno picchi di affinità davvero benedetti dagli astri.