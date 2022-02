La lavatrice è uno dei nostri migliori alleati in casa, oltre ad essere uno degli elettrodomestici più utilizzati. Infatti è anche uno di quelli che pesano di più in bolletta, anche se con qualche piccolo trucchetto possiamo evitare grandi dispendi energetici.

La lavatrice essendo un oggetto molto utilizzato è soggetto ad usura, ma anche ad accumulare lo sporco. È infatti spesso vittima di incrostazioni e accumuli di sporco e calcare che causano con il tempo la presenza di germi e batteri e in alcuni casi favoriscono la formazione di muffa. Tutto questo inoltre può causare la fuoriuscita di cattivi odori dall’ elettrodomestico.

Altro che aceto e bicarbonato per pulire la lavatrice che puzza ed eliminare la muffa dalle guarnizioni basta 1 solo trucchetto efficacissimo

Per pulire la lavatrice che puzza ed eliminare la muffa dalle guarnizioni bastano pochi semplici accorgimenti e soprattutto basta utilizzare un unico prodotto naturale.

In questo caso non ci riferiamo all’aceto che, come abbiamo più volte detto, è un ottimo alleato per le faccende domestiche. Infatti arriva in nostro soccorso in diverse occasioni, come per lo sbiancamento del bucato o ancora per eliminare macchie incrostate e calcare dalle superfici. Né tanto meno del bicarbonato che come abbiamo visto viene spesso erroneamente utilizzato per faccende nella quali non ha alcun effetto.

Il percarbonato di sodio

L’ingrediente naturale a cui invece facciamo riferimento e che davvero viene in nostro soccorso nel risolvere numerose scocciature domestiche, è il percarbonato.

Il percarbonato è un prodotto naturale acquistabile in commercio che si scioglie totalmente in acqua rilasciando ossigeno attivo.

È un elimina odori naturale ed annienta germi e batteri. Inoltre è in grado di scrostare la muffa ed eliminare l’odore di umido dalle guarnizioni della lavatrice. Basterà aggiungerne 70 grammi all’interno del cestello della lavatrice e avviare un ciclo di lavaggio a 80 gradi. Al termine del lavaggio la lavatrice sarà priva di ogni odore ed igienizzata. Se la muffa delle guarnizioni dovesse essere ancora presente aiutarsi con uno straccio umido per eliminarla. Lasciare lo sportello della lavatrice aperto per una trentina di minuti così che la lavatrice possa asciugarsi.

L’alleato del bucato

Il percarbonato è un ottimo alleato del bucato in grado di sostituire tutti i prodotti chimici presenti in commercio. Ha potere sbiancante, smacchiante e igienizzante. È un prodotto multifunzione che può essere usato sia nel lavaggio dei capi bianchi che colorati, a mano e in lavatrice.

Quindi altro che aceto e bicarbonato, per pulire ed eliminare cattivi odori dalla nostra lavatrice possiamo utilizzare questo utilissimo prodotto.

Approfondimento

Ecco come eliminare velocemente il calcare dal soffione della doccia con questi 3 trucchetti veloci ed economici