Finalmente, l’estate è arrivata e già in varie parti d’Italia è arrivato il caldo africano, probabilmente sarà una stagione rovente. Le temperature hanno abbondantemente superato i 30 gradi e per questa ragione dovremmo proteggere il nostro organismo da improvvisi cali di pressione o da spossatezza eccessiva.

La sensazione di stanchezza è causata anche dal deficit di liquidi e sali minerali, che inevitabilmente perdiamo sudando. Per integrare i nutrienti e ritrovare le energie, l’alimentazione diventa lo strumento principale per far fronte al problema. Sarebbe opportuno assumere pietanze leggere, ricche di vitamine e sali minerali, che non siano eccessivamente complesse, ma più facili da digerire. In più, per sopportare meglio le giornate afose, non dovremo uscire nelle ore più calde o stare sotto il sole cocente.

Per evitare carenze di magnesio e potassio, oltre frutta e verdura, mangiamo questo pesce leggero e fonte di proteine e omega 3

Durante l’intera giornata dovremmo bere almeno 2 litri d’acqua, limitando l’assunzione di bibite zuccherine e gassate e alcolici, che potrebbero anche gonfiare lo stomaco. Per idratare in maniera corretta il nostro corpo, piuttosto, sarebbe più opportuno preparare bevande naturali genuine e saporite, magari mixando frutta e verdura. Questi alimenti, infatti, potrebbero essere dei validi alleati per superare al meglio la stagione estiva, perché contengono anche grandi quantità di sali minerali.

Il magnesio e il potassio sono 2 elementi molto importanti per diversi motivi, anche per scongiurare crampi muscolari e sentirci energici. Per fare il pieno di questi minerali, sarebbe indicato mangiare piatti a base di verdure a foglia verde, come spinaci, bieta, barbabietola, rucola. Assumiamo anche della frutta di stagione nutriente come ribes, kiwi, banane, nelle dosi raccomandate.

Per evitare carenze di magnesio e potassio, potremmo anche preparare degli squisiti piatti a base di pesce, leggero da digerire e fonte di omega 3. Tra le varie specie, sembrerebbe contenere molti minerali, e non solo, il gambero, o gamberetto. L’apporto calorico di entrambi è di circa 85 calorie ogni 100 grammi, ricchissimi di omega 3, 6, proteine, vitamine A, B, C, E, fosforo, ma soprattutto magnesio e potassio.

Gamberi e gamberetti

Grazie ai nutrienti contenuti, queste 2 tipologie di pesce aiuterebbero a mantenere un corretto funzionamento del metabolismo, preservando la salute del cuore e arterie. Quindi, potremmo mettere in tavola un piatto delizioso, provando a cucinarli in vari modi, o semplicemente cucinandoli al forno con delle verdure.

D’estate, se vogliamo rimanere leggeri, prepariamo una fresca insalata di gamberi, o gamberetti sbollentati, insieme all’avocado, edamame, valeriana, condita con olio, limone e pochissimo sale. In alternativa, accendiamo la griglia e facciamo degli originali spiedini di gamberi e cipollotti, impreziositi con un condimento a base di olio, limone e zenzero.

