Parlare di vacanze mette subito di buonumore. Le ferie sono una bella parentesi che tutti cerchiamo di concederci, almeno una volta all’anno, per riposarci e prendere una pausa dalla solita vita quotidiana. Tuttavia, quando si parla di viaggi e vacanze, c’è anche il problema economico. Sia in Italia che all’estero, ci sono infatti località piuttosto rinomate che hanno costi inaccessibili alla maggior parte delle persone. Per fortuna, non dappertutto è così. Ad esempio, se in Grecia non si opta per le lussuose Mykonos e Santorini, ci sono numerose isole altrettanto belle e dove si può soggiornare con costi abbordabilissimi. Nelle prossime righe suggeriremo un’economica località italiana molto appetibile anche per la sua estrema versatilità.

Per vacanze meravigliose senza spendere tanto scegliamo quest’incantevole località con mare Bandiera Blu, sentieri per trekking e resti archeologici

Ci troviamo a Sapri, il borgo più popoloso del Golfo di Policastro, nonché l’ultimo centro abitato della Campania, prima di entrare in Basilicata. Sapri si trova in una fortunatissima posizione. Da una parte, è immersa in una natura rigogliosa: circondata da colline sempreverdi costellate da estesi boschi di ulivo, querce e carrubi. Dall’altra parte, si affaccia sulle acque cristalline dell’omonima baia. Ricordiamo che la Foundation for Environmental Education (FEE) ha rilasciato a Sapri l’ambita Bandiera Blu per le acque limpide della sua baia ed i numerosi, quanto eccellenti, servizi offerti ai turisti.

Per la sua posizione strategica, Sapri offre moltissime opportunità. Anzitutto, si può fare vita da mare. Le spiagge partono dal centro paese per poi proseguire fino a dopo il Porto. Tra le più note, ricordiamo:

Cammerelle o delle Camerelle;

la spiaggia del Lungomare;

di San Giorgio, di spiaggia sabbiosa a granuli grossi;

della Torre di Capobianco, con calette rocciose;

la spiaggia della Grotta Catalano.

Considerando la sua posizione, Sapri offre anche la possibilità di fare belle passeggiate ed escursioni di vario livello di difficoltà. Tra i sentieri più apprezzati, segnaliamo:

il sentiero Apprezzami l’Asino;

l’Anello del Monte Ceraso;

l’Ascesa al Monte Coccovello.

Per chi ama la storia

Oltre alla natura, Sapri offre anche interessanti attrazioni storiche. Sicuramente va visitato il borgo storico “Marinella”, alle spalle di piazza Plebiscito. Cuore pulsante del centro storico, ha un impianto secentesco e presenta fabbricati a due piani e vicoli molto angusti. Da non perdere neppure la Chiesa di Santa Croce, in stile gotico. Lì vicino c’è la Specola, una torre osservatorio astronomico meteorologico alta 15 metri. Dall’aspetto neomedioevale, fu costruita nel 1927. Si riconosce subito per le finestre bifore a sesto acuto e varie decorazioni in maiolica. Sia la chiesa che la Specola rientrano nell’Area archeologica della villa romana. Insomma, Sapri è proprio una meta dalle grandi attrattive. Inoltre, ci sono sistemazioni in B&B a partire da 65 euro a notte. Ecco, quindi, perché scegliere questa destinazione per vacanze meravigliose senza spendere tanto.

E non è ancora finita…

Sapri è un perfetto punto di partenza per raggiungere altre località turistiche del Cilento. Si trova infatti a 37 chilometri da Palinuro e a 35 da Marina di Camerota. Appena 20 chilometri la separano invece da Maratea, in Basilicata, nota per la celebre Statua del Cristo Redentore alta 22 metri.

