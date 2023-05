Pronta alla prova costume? Ecco le insalatone per il pranzo in ufficio più la preferita di Elisabetta Canalis

Ecco le insalatone per il pranzo in ufficio-proiezionidiborsa.it

Non sai mai cosa portare in ufficio per pranzo? Ecco qualche insalata gustosa ma equilibrata con cui prepararti al meglio per la prova costume.

Iniziato il mese di maggio, molte di noi cominciano ad avere un più marcato occhio di riguardo nei confronti dell’alimentazione. Il motivo è molto semplice: manca sempre meno alle vacanze estive e di conseguenza alla fatidica prova costume. Bisogna quindi cominciare a prepararsi e fare qualche piccolo sacrificio sia sul fronte attività fisica, sia, appunto, su quello dell’alimentazione.

In ogni caso, puoi tranquillamente evitare di sottoscrivere un abbonamento in palestra e dedicarti a qualche semplice esercizio casalingo. Allo stesso modo, non serve buttarsi a capofitto in diete drastiche unicamente a base di frullati, frutta e verdura. È sufficiente qualche accorgimento in più, cercando di portare in tavola pasti equilibrati e completi, ma con poche calorie. Quindi, se anche tu non ti senti pronta alla prova costume, scopri quali sono le insalatone per il pranzo di tutti i giorni improvvisato in ufficio.

Leggerezza, con gusto

Diciamo la verità: il pranzo è spesso un momento cruciale perché o ti trovi a digiunare causa impegni o mangi un panino al volo. Senza contare che sta arrivando la stagione calda, per cui serve assolutamente un pasto fresco e leggero per fare il pieno di vitamine. Ovviamente, vitamine e sali minerali da soli non bastano: serve anche una componente proteica per arrivare a fine giornata senza maturare una fame assurda. Ecco perché diverse pagine social o le riviste di cucina sono pronte a fornire consigli per preparare gustose insalate, diverse dalla solita Caesar Salad.

Ad esempio, perché non provare un’insalata con riso rosso, pesce spada e pomodorini? Oltre al classico condimento a base di olio, sale e basilico, aggiungi anche 30 g di olive taggiasche e 2 o 3 acciughe. In ogni caso, se il riso rosso non ti convince puoi tranquillamente cucinare il classico bianco. Da un’intrigante versione dell’iconica insalata di riso, passiamo poi alle insalate verdi: prova puntarelle, iceberg e mozzarella di bufala. Non dimenticare alcuni filetti di pomodorini secchi e due cucchiai di semi di zucca per conferire una decisa nota croccante all’insalata.

Pronta alla prova costume? Non perderti le insalatone per il pranzo: dalle più comuni alla preferita della Canalis

In alternativa, mischia del lattughino con della cicoria, del sedano, un avocado tagliato a cubetti e 200 g di peperoni dolci. Inserisci anche delle scaglie di grana e aromatizza il condimento con della senape. Per quanto riguarda la parte proteica, inserisci nella tua insalata un paio di uova sode.

Ulteriore versione della mitica insalatona estiva arriva anche dal profilo Instagram di Elisabetta Canalis. L’ex velina è molto appassionata di fitness, tanto che a quasi 45 anni sfoggia un fisico davvero invidiabile e tante vorrebbero conoscere i suoi segreti. Un indizio arriva proprio da un recente post social della showgirl, in cui si nota il tavolo del brunch ben apparecchiato. Tra le varie pietanze, spicca un’insalata mista con farro, finocchi, spinaci, pinoli, mandorle e arance. Ad accompagnarla, un filetto di salmone: ricco di Omega 3 e vitamina B, fa bene tanto all’organismo quanto alla linea.