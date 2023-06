5 consigli per idratare i capelli secchi o sfibrati più i migliori prodotti economici da acquistare subito

Se non vuoi che i capelli si rovinino dopo la vacanza al mare, prova questi prodotti utili per renderli forti e luminosi che costano meno di 10 euro.

Quando arriva l’estate, è inevitabile dover cominciare a prestare maggiore attenzione alla normale beauty routine. Innanzitutto, visto che la stagione invita a scoprirsi maggiormente, è bene eliminare costantemente l’eventuale peluria e le imperfezioni tipo pancetta, fianchi e braccia a tendina. Dopodiché, si apre il grande tema dell’abbronzatura: per la fretta di sfoggiare una carnagione dorata o ambrata, spesso si dimenticano le regole più basilari.

Ma non è finita qui, perché non bisogna prendersi maggiore cura solo della pelle, bensì anche dei capelli. Sole, vento, salsedine e cloro sono tutti elementi che concorrono a indebolire la chioma e rendere i capelli più spenti e fragili. Ecco, dunque, 5 consigli per idratare i capelli secchi o sfibrati senza bisogno di andare sempre dal parrucchiere e i prodotti da usare al mare.

Il benessere dei capelli in estate

Partiamo dal presupposto che, come recita un noto adagio, prevenire è meglio che curare. Detto in altre parole, se vuoi proteggere adeguatamente i tuoi capelli evita di schiarirli o colorarli prima di andare in ferie. Inoltre, se proprio sei decisa a tagliarli prima di partire per le vacanze, opta per un’acconciatura di facile manutenzione, come bob o pixie cut. Ma, che tu decida di portarli corti o al contrario di valorizzare le lunghezze, ci sono alcuni semplici ma necessari accorgimenti di cui prendere nota.

Ad esempio, ricordati di indossare sempre un cappellino o un cappello di paglia, ma anche un foulard, per evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. Inoltre, come sulla pelle applichi la crema solare, sui capelli vanno vaporizzati un olio o un latte protettivo per contrastare l’azione degli agenti esterni. Il consiglio è quello di stendere il prodotto sui capelli umidi o asciutti e di ripetere l’applicazione ad intervalli regolari.

Sempre a questo proposito, per limitare l’effetto di cloro e salsedine, ricorda di fare una doccia fredda dopo il bagno in mare o in piscina. Infine, proprio come faresti per la pelle, preparati a usare un prodotto doposole anche per i capelli, che sia uno shampoo o uno spray.

5 consigli per idratare i capelli secchi o sfibrati quando vai in vacanza e i prodotti da portare sempre con te

Ma andiamo ancora più nello specifico e vediamo su quali oli, creme o detergenti puoi orientarti per prenderti cura dei tuoi capelli al meglio. Cominciamo dallo spray protettivo Sun Hair di Mediterranea: costa meno di 10 euro e nutre i capelli, rendendoli più elastici e luminosi. Proseguiamo quindi con l’olio spray di Diego dalla Palma, studiato per proteggere i capelli dai raggi UVA e UVB ma senza appesantirli.

In alternativa, puoi provare anche la maschera doposole Aqua Mare di Aldo Coppola, con estratti marini di alga bruna per contrastare l’invecchiamento della fibra. Infine, lasciati conquistare dal trattamento shampoo addolcente più maschera nutriente Sunkissed di Cielo Alto con olio di Argan e vitamina E.