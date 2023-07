Cancella viso stanco e sguardo spento con i 10 mascara migliori dell’estate resistenti a caldo e sudore

Per essere seducente anche sotto l’ombrellone non basta il costume giusto: scopri questi mascara che nutrono le ciglia regalando volume e lunghezza.

Se prima che arrivi l’estate il nostro più grande obiettivo è superare la prova costume, a stagione iniziata rivolgiamo l’attenzione ad un’altra missione: l’abbronzatura. In effetti, quando la nostra carnagione comincia a mostrarsi meravigliosamente ambrata, c’è un problema in meno a cui pensare: la fase make up. Il colorito naturale che ci illumina il viso dopo i primi giorni di tintarella è già sufficiente per dire addio a blush e fondotinta. È anche vero però che non sempre le vacanze sono così rilassanti come le immaginiamo, specie con bambini al seguito. E, in ogni caso, un po’ di tempo ci vuole prima di poter finalmente sfoggiare un’espressione rilassata e riposata, dimenticando lo stress lavorativo.

Fino a quel momento, cancella viso stanco e sguardo spento con i 10 mascara più desiderati dell’estate 2023, per un look impeccabile anche in spiaggia.

Il segreto per ciglia lunghe e voluminose

Naturalmente, la prima e più importante caratteristica che deve avere il mascara dell’estate è la resistenza ad acqua e calore. Solo se usi un prodotto waterproof puoi infatti rimanere immune alle sbavature dovute al sudore o ai bagni in mare e in piscina. Detto questo, è doveroso ricordare che la composizione più corposa di questo mascara necessita di qualche accorgimento in più in fase di preapplicazione.

Ad esempio, è importante lavare bene le ciglia per evitare che il nuovo prodotto si accumuli ad altri residui e diventi più difficile da struccare. Inoltre, sempre in ragione della consistenza più concentrata, dovresti fare attenzione a non stratificare eccessivamente il prodotto così da eliminarlo successivamente con più facilità.

Cancella viso stanco e sguardo spento con i 10 mascara più virali del momento: cosa aspetti a scegliere il tuo preferito?

Si parte con il nuovo Size Up di Sephora: costa meno di 15 euro e regala alle ciglia un volume formato XL. Proseguiamo quindi con The Longer The Better, firmato Layla Cosmetics Milano: lo trovi anche su Amazon ed è il tuo nuovo alleato contro le sbavature. Lasciati conquistare anche dalla formulazione del nuovo mascara Dior che incurva le ciglia alla perfezione e le fortifica grazie all’aggiunta di nettare di cotone. Se invece cerchi volume e lunghezza, prova il Sub-Acqueo di Diego Dalla Palma, il No Smudge di Bobbi Brown o l’Intense di Yves Rocher. D’altra parte, il BADgal BANG di Benefit, il nuovo mascara Chanel o il Faux Cils di Yves Saint Laurent sono perfetti per intensificare lo sguardo.

Infine, segnaliamo il mascara Waterglam di Korff: la sua formula è arricchita con vitamina E per ammorbidire e nutrire le ciglia mentre le trucca. Non ti resta dunque che correre ad acquistare uno di questi strepitosi prodotti in base alle caratteristiche che cerchi nel tuo mascara ideale. Ma prima di chiudere, un ultimo consiglio per rimuovere correttamente il waterproof. Serve uno struccante oleoso bifasico: mettine 7 o 8 gocce su un dischetto di cotone e procedi tamponando delicatamente le ciglia per circa 20 secondi.