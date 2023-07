Dove andare al mare in Liguria: spiagge sabbiose o calette selvagge? Ecco come scegliere tra Levante e Ponente

Dove andare al mare in Liguria-Foto aloa, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Riviera di Levante o Riviera di Ponente? La Liguria ha 350 chilometri di costa con mare pulitissimo e spiagge spettacolari. Un luogo in cui ognuno può trovare ciò che cerca. Ci sono spiagge super attrezzate per chi non vuole rinunciare alle comodità e calette selvagge e semi nascoste per chi ama la privacy. Ecco dove.

Le spiagge liguri sono molto diverse le une dalle altre, ma tutte bellissime e con un mare straordinario. Non per nulla la Liguria è la Regione italiana con il maggior numero di Bandiere blu, il riconoscimento della FEE che premia la qualità delle acque e dei servizi turistici. Ma come scegliere la spiaggia più adatta alle nostre esigenze?

Riviera di Levante o Riviera di Ponente?

La costa ligure è divisa in due parti, la Rivera di Levante e quella di Ponente, con Genova al centro come spartiacque. La prima confina con la Toscana, la seconda con la Francia. Dove andare al mare in Liguria? Chi cerca le spiagge più selvagge, le calette segrete raggiungibili solo dal mare o attraverso sentieri impervi, deve andare a Levante.

Lì le spiagge sono meno estese, di ciottoli e ghiaia, difficilmente raggiungibili da una famiglia, ma di una bellezza mozzafiato. Siamo di fronte alla Liguria famosa nel Mondo, quella di Portofino e delle Cinque Terre. Le famiglie con bambini dovranno dirigersi a Ponente, dopo Genova. Lì le montagne arretrano e le spiagge si aprono con il loro manto sabbioso. Ci sono lidi attrezzati per ogni esigenza. È il mare che piace a chi non rinuncia alle comodità.

Dove andare al mare in Liguria

La Riviera di Ponente comprende la Riviera delle Palme e la Riviera dei Fiori. Qui il profilo delle costa si addolcisce e lascia il posto a spiagge attrezzate facilmente raggiungibili e dotate di tutti i servizi, alternate a brevi tratti di spiagge libere. Tra le più belle, la spiaggia di Alassio dai fondali dolcemente digradanti, particolarmente frequentata da famiglie con bambini.

Lungo questo tratto di costa gli stabilimenti balneari si susseguono fino al borgo di Laigueglia. Perfetta per una vacanza per bambini è anche Diano Marina, dotata di un piccolo porto turistico e di una passeggiata che costeggia lo splendido lungomare. Poi ancora Bordighera e Sanremo, Varazze e Finale Ligure.

La Riviera degli intellettuali e dei Vip

La Riviera di Levante ospita le località più famose e gettonate. È il tratto delle Cinque Terre, del Golfo dei Poeti e del Golfo del Tigullio. La costa è alta e frastagliata con scogliere e falesie. Le spiagge sono calette difficilmente raggiungibili ma incredibilmente belle, i borghi luoghi ricchi di fascino e di romanticismo.

Nell’Ottocento questa era la Liguria preferita da scrittori ed intellettuali di tutta Europa, ora la meta più gettonata dai Vip. E se gli intellettuali si lasciavano affascinare da Portovenere, Lerici e La Spezia, i Vip si danno appuntamento a Portofino. Kourtney Kardashian e Travis Barker l’hanno scelta per il loro matrimonio, ma tanti altri semplicemente per le vacanze, rapiti dal fascino dei vicoli e delle casette colorate in uno scenario paesaggistico spettacolare.