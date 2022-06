È adatta anche alle over 50 la tendenza che si abbina su tutto con questi smalti vivaci ed eleganti

C’è chi non abbandona la french, chi ha l’anulare dal colore diverso e chi abbina gli smalti delle mani e dei piedi. Questi sono alcuni esempi di come appaiono le nostre unghie, le quali rappresentano il nostro biglietto da visita.

In effetti, avere mani curate e unghie perfette è sinonimo di benessere. Significa che ci prendiamo cura del nostro aspetto, a 360° gradi. Ed è una cosa più che giusta, visto che le unghie non curate potrebbero essere veicolo di germi e batteri. Infatti, potremmo rischiare delle complicanze, qualora mangiassimo le unghie. Da qui, l’importanza della manicure, non solo a livello salutare ma anche estetico.

Data questa premessa, bisogna sapere che ogni stagione, correlata all’anno, ha una tendenza. Per l’estate 2022, i colori bianco, rosa, corallo e lilla sono quelli che stanno spopolando. Colori vivaci ed eleganti, allo stesso tempo.

Il bianco è un classico della bella stagione, in quanto è il colore estivo per eccellenza. Si abbina su tutto e dona luminosità alla mano. Il corallo è diventato un evergreen e da quando è ritornato di moda, non ha smesso di essere al top.

Il rosa e il lilla sono colori che esprimono allegria e sono perfetti per l’estate, poiché non appesantiscono la mano come farebbe un marrone, per esempio. Come dicevamo, ogni colore ha una propria stagionalità. Tuttavia, per il mese di giugno sta spopolando una tendenza, inizialmente pensata come omaggio al Pride, che, però, è piaciuta a tutti. Infatti, è adatta anche alle over 50 la tendenza di colorare le unghie, riproducendo un arcobaleno.

I colori alla moda per l’estate

L’arcobaleno è il simbolo della pace, ma anche simbolo di orgoglio del Pride. Pertanto, la tendenza di tingere le unghie con i colori dell’arcobaleno è nata per aderire a questa causa. Tuttavia, questa tendenza ha avuto delle piccole modifiche, che sono piaciute sia alle teenagers che alle over 50.

La tendenza è quella di tingere ogni unghia con uno smalto dal colore diverso, che sia pastello e che riprenda i colori alla moda di quest’estate. Il dito medio di entrambe le mani dovrà essere colorato di bianco. Questo significa che il corallo, il rosa e il lilla dovranno colorare almeno un’unghia.

In pratica, si tratta di usare gli smalti di tendenza per l’estate 2022, creando un arcobaleno diverso da quello dell’immaginario collettivo. Il bianco al centro servirà per accentuare e illuminare l’effetto finale, per ogni mano.

È adatta anche alle over 50 la tendenza che si abbina su tutto con questi smalti vivaci ed eleganti

Ovviamente, è chiaro che questi colori alla moda stiano bene proprio su tutto. Inoltre, sono anche giovanili, per cui avranno un certo effetto, soprattutto sulle donne più mature. Tuttavia, anche la forma delle unghie è importante, non solo il colore.

Affinché il risultato finale della manicure risulti bello ed elegante, la forma migliore delle unghie è quella a mandorla. Otticamente, slancia la figura delle mani ed è la più richiesta, soprattutto tra le Vip, proprio perché è la forma più raffinata.

