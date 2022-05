Superati i 50 o 60, le sessioni di shopping a caccia dell’abbigliamento per creare gli outfit perfetti appaiono particolarmente difficoltose e non sempre sono proficue.

In effetti, una volta sorpassata la soglia della mezza età, l’eterno dilemma sul “cosa mi metto” sembra perseguitarci con parecchia insistenza.

Un look troppo appariscente potrebbe farci etichettare come quelle che vogliono fare le giovani anche se non lo sono più.

Al contrario, un outfit troppo serioso e cupo potrebbe portare gli altri ad affibbiarci più anni di quello che abbiamo già: insomma, un vero disastro.

Ecco perché potrebbe essere interessante capire quali capi non dovrebbero mai mancare nell’armadio delle over 50, tra cui spicca un vero must di stagione.

Pochi capi indispensabili e semplici, ma utili per costruire i look più diversi e alla moda, da giorno come da sera.

Tra questi spicca senza alcun dubbio il blazer, recentemente promosso in versione primaverile che, abbinato anche a un semplice paio di jeans, alza subito l’asticella.

Inoltre, è per over 50 e 60 la nuova tendenza di abbigliamento che sta spopolando sui social e tra le vip per essere giovanili, ma raffinate.

Il trend, che sta raccogliendo milioni di visualizzazioni su social come TikTok, è quello della “coastal grandmother” e basterebbero 7 capi per abbracciarlo.

Letteralmente, l’espressione significa “nonna con casa sulla costa” e il tipo di look che propone è quello di una ricca pensionata, sfruttando però capi basic.

È per over 50 e 60 la nuova tendenza di abbigliamento che sta spopolando per essere giovanili con eleganza

Ma quali sono i capi che ci consentirebbero di ottenere un risultato così strepitoso e alla moda in poche mosse?

Innanzitutto, sarebbe meglio puntare sulle tonalità neutre, specialmente sul beige nelle sue infinite sfumature, più o meno calde, e prediligere fibre naturali.

I maglioncini in cashmere o delle leggere e versatili camicie di lino, ad esempio, ben rispondono a questa descrizione e agli intenti della filosofia in oggetto.

Meglio poi procurarsi anche un paio di pantaloni kaki, comodi e facili da abbinare.

Vediamo infine come le over 50 potrebbero completare l’outfit di tendenza.

Sul fronte accessori, spicca il cappellino alla pescatora o, qualora non piacesse, un paio di occhiali da sole nella loro versione più classica e basilare.

I sandali sono la risposta cool ai tradizionali mocassini o ballerine, mentre per quanto riguarda i gioielli scegliamo alcuni pezzi dalla collezione di famiglia.

Lettura consigliata

Conquisteranno al primo passo queste sneakers facili da abbinare con jeans o pantaloni eleganti per stare comode tutta primavera