Per essere bellissime a Natale e durante le feste ecco i consigli delle influencer

La tecnica del “mindful beauty” è la vera novità del 2022 per arrivare a pranzi e cenoni con una pelle al top seguendo questi consigli

Il Natale si porta dietro una quantità di stress non indifferente. L’atmosfera e sicuramente bellissima per spirito e mente, ma il corpo sarà soggetto a una serie di stress non da poco. Per questo è importante incominciare fin da subito una strategia difensiva che possa aiutare l’organismo a superare indenne le festività natalizie. E le signore soprattutto, che hanno una famiglia e un lavoro a cui badare, saranno ancora più soggette a questo stress.

Per essere bellissime a Natale la preparazione delle feste diventa un vero tour de force capace di buttare giù perfino le più solide delle Wonder Woman. Del resto l’ISTAT ha più volte ribadito che il carico di gestione della casa e della famiglia ricade al 70% sulla donna. Sotto Natale è ancora peggio, inutile girarci attorno ecco perché è bene prendersi cura di sé stesse, ricaricarsi e arrivare al top per affrontare le festività.

Per essere bellissime a Natale bisogna prendersi cura di sé stesse

Un classico problema del mattino quando ci si trucca e vedersi spente, bianche, con la pelle poco luminosa. A questo si rimedia abbinando alla normale crema giorno alcune gocce di siero per il viso illuminante. Quelli della migliore qualità possiedono dentro di sé ingredienti molto preziosi tra cui oro, perle e polvere di diamanti. Gli effetti sull’incarnato saranno visibili già dopo il primo giorno. Per applicarlo correttamente bisogna far prima assorbire completamente il siero e poi procedere col trucco.

Con le temperature che si fanno più rigide gli spray all’aloe diventano un must have da portare in borsetta. Un paio di spruzzi sul viso serviranno a reidratare immediatamente la pelle e evitare che si secchi.

Una buona abitudine da trasformare in regola è quella di ritagliarsi alla fine della giornata uno spazio di relax tutto per se stessi. Bastano anche solo 10 o 15 minuti in cui preoccupazioni, problemi, necessità organizzative e quant’altro devono essere messe per un attimo fuori dalla porta. Gli esperti di bellezza e le influencer lo chiamano “mindful beauty“, cioè quella forma di bellezza che parte prima di tutto dalla mente. Questo è il momento perfetto per dedicarsi a quelle piccole coccole giornaliere con creme delicate e profumate per massaggiare il viso.

Questi sono i consigli delle influencer per le feste

Un altro rimedio meno impegnativo che porterà via solo una decina di minuti un paio di volte la settimana e quello di usare una crema al carbone attivo per ripulire i pori.

Le maschere all’argilla sono l’ottimo completamento di questo tipo di trattamenti, perché, soprattutto quelle a lunga applicazione notturna, riescono a compiere una pulizia profonda e rigenerante. Perfette da utilizzare nel weekend.

Anche le lozioni idratanti per collo, viso e decolleté sono ottime per facilitare l’assorbimento e migliorare l’attivazione degli altri prodotti.

Ma la cosa più importante e svolgere tutti questi piccoli rituali di bellezza tenendo spento il telefono, evitando di guardare le notifiche e magari accendendo qualche candela profumata o dell’incenso per ritrovare il vero segreto della bellezza: la pace della mente.

Mai dimenticare, infine, un segreto di bellezza ormai valido da secoli: il classico bagno caldo prima di andare a dormire.