Per un weekend sulla neve ecco cosa mettere in valigia e come vestirsi anche senza sciare

Cosa portare per un fine settimana sulla neve? Ecco l’indispensabile che non può mancare in valigia per chi si appresta alla sua prima esperienza innevata. Ma anche per chi l’ha già avuta.

La neve attrae per la sua candidezza e l’atmosfera che crea in vista delle feste. Molti la amano anche perché crea i giusti presupposti per sciare, o per divertirsi sullo slittino in compagnia degli amici. Fatto sta che spesso non ci si pensa due volte e si decide di organizzare una bella settimana bianca. Oppure un semplice weekend tra i panorami montani.

C’è chi non ha mai provato l’emozione di salire in alta quota in inverno. O chi, al contrario, vorrebbe tornarci anche per l’inizio dell’anno nuovo. In entrambe le situazioni dovremmo sapere che cosa portare, per non farci trovare impreparati al clima che ci attende lassù. Perciò, vediamo tutto il necessario e qualche utile idea per rendere il nostro soggiorno indimenticabile.

Per un weekend sulla neve ecco cosa mettere in valigia prima di mettersi in viaggio

Il primo pensiero che passerà per la testa riguarderà probabilmente l’abbigliamento. In effetti, sapere cosa indossare non è un dettaglio, se non si vuole fare fatica e soffrire i rigori invernali. Se abbiamo intenzione di incamminarci per i sentieri con temperature vicine allo zero, dovremo equipaggiarci con dei vestiti coprenti. Il tessuto indicato in questi casi è il Soft Shell, che oltre a tenere al caldo offre una buona traspirabilità ed è impermeabile. Tuttavia, per le giornate più fredde e ventose si consiglia la solita giacca da neve con imbottitura interna.

Ma cosa mettere sotto? Anche qui la parola d’ordine è riscaldare. Per cui, via libera a magliette termiche, pile e camicie in flanella. Potrebbe essere una buona idea anche indossare una calzamaglia. E per finire, non dovremmo trascurare nemmeno l’intimo. Nella scelta, orientiamoci su una biancheria traspirante. Evitiamo per cui il cotone, preferendo tessuti specifici come il Gore-Tex che sono più performanti in certe condizioni.

Ai piedi non scordiamoci gli indispensabili scarponi da neve. Più alti sono meglio è, cosicché non dovremo fermarci a togliere il ghiaccio dai calzini. Completiamo il vestiario con dei guanti impermeabili e una mascherina per gli occhi. Dunque, per un weekend sulla neve ecco cosa mettere in valigia la sera prima di partire.

Dove andare a sciare in Italia

Ora che sappiamo cosa portare con noi, dovremo semplicemente scegliere la destinazione. Per vivere un’esperienza assolutamente appagante ci sono poche mete migliori delle Dolomiti. I prezzi non sono propriamente bassi, ma il luogo è perfetto per innamorarsi della montagna. Anche il Piemonte offre una buona gamma di stazioni sciistiche, adatte anche a chi non è esperto. Parliamo per esempio di Limone Piemontese, una località ideale per indossare un paio di sci per la prima volta. Più in giù, invece, spiccano le piste abruzzesi di Campo Imperatore e Ovindoli, non troppo complicate e nemmeno così affollate.