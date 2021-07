Spesso indossare l’abito giusto per la propria fisicità può rivelarsi una vera sfida.

Non è una novità infatti, che esistono capi d’abbigliamento più adatti di altri a seconda delle proprie caratteristiche.

In un precedente articolo si era trattato dei trucchetti per sembrare più alte senza spendere neppure un centesimo.

Molte donne, tuttavia, sono ancora convinte di non poter indossare abiti lunghi per via della scarsa altezza.

Si tratta di una convinzione errata dal momento che basterà scegliere accuratamente il modello di vestito.

Esistono modelli di abiti capaci di slanciare qualsiasi fisicità, ottimi per tutte coloro che non sono altissime.

Gli abiti lunghi saranno perfetti, quindi, a qualsiasi età e per qualsiasi fisicità. Ecco perchè per essere alla moda anche dopo i 50 anni basta questo capo iconico che sta spopolando.

Ma come scegliere l’abito giusto? Bisognerà valutare attentamente la forma del proprio corpo.

Fisico a clessidra

Le donne con un fisico a clessidra solitamente sono caratterizzate da vita stretta, spalle e fianchi proporzionati.

Saranno perfetti abiti con scollature per mettere in risalto il décolleté oppure, se ci si sente più a proprio agio, mascherarlo.

Sarà sufficiente scegliere tessuti morbidi senza mai dimenticare di mettere in risalto la vita.

Fisico a mela

Di solito i fisici a mela hanno vita abbondante con seno e sedere poco pronunciati.

Il punto di forza di questa fisicità sono le gambe e questo rende difficile scegliere un abito lungo che doni.

Se si vuole optare per un abito lungo sarà ottimo sceglierlo con uno spacco laterale che metterà comunque in risalto le gambe.

Fisico a pera

I fisici a pera hanno una vita definita, spalle strette, fianchi e sedere pronunciati. L’abito lungo dovrà saper creare equilibrio tra la zona alta e la zona dei fianchi.

Ottimi i vestiti caratterizzati da volant sul seno e scollature per mettere in risalto la parte alta del corpo distogliendo l’attenzione dalla parte bassa.

Fisico a rettangolo

I fisici rettangolo con poco seno, punto vita poco pronunciato e bacino stretto potranno valorizzarsi scegliendo abiti fantasia.

Ricami, fantasie, volant e scollature sulla schiena saranno ottimi alleati per esaltare la figura.

E le donne piccole?

Molte donne di bassa statura temono di infagottarsi eccessivamente in un abito lungo. Tuttavia, un vestito lungo potrebbe donare più di una midi, specialmente in caso di gambe robuste. Come detto sarà sufficiente scegliere il modello che dona maggiormente.

Per essere alla moda anche dopo i 50 anni basta questo capo iconico che sta spopolando

Come si diceva i vestiti lunghi sono perfetti sia in occasioni formali che per tutti i giorni anche per le donne che hanno superato i 50 anni di età.

Saranno perfetti sia gli abiti lunghi che quelli midi sotto al ginocchio.

Per sembrare più giovani sarà sufficiente scegliere bene colori e tessuti. Perfetti colori vivaci e le fantasie mentre il nero tenderà a rendere più cupa la figura.

Per maggiori consigli di stile over 50 si consiglia questa lettura.