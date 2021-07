I capelli sono da sempre un biglietto da visita molto importante. Presentarsi ad un appuntamento con i capelli non pettinati a dovere, ci fa subito apparire in cattiva luce e giudicati come persone che si curano poco.

Per gli uomini è senza dubbio più facile. Basta tenere i capelli ordinati, con tagli semplici e corti che danno sempre un’idea di pulito.

Per le donne, invece, è un po’ più complicato. Tenere curati e in ordine i capelli lunghi, è tutta un’altra storia.

I capelli lunghi, infatti, tendono a sporcarsi più facilmente. Vanno sempre pettinati per evitare che si creino nodi. Questo soprattutto, per chi ha i capelli ricci o molto mossi.

Tenere in ordine la frangia è complicato

Una delle cose più complicate, è, sicuramente, tenere sempre in ordine la frangia. Proprio perché è molto difficile da mantenere, molte persone decidono di non farsela proprio per non doverci stare dietro tutto quel tempo.

Ma una delle cose più fastidiose da sopportare è il fatto che la frangia va spuntata molto frequentemente perché rischia di coprirci gli occhi. È, sicuramente, poco comodo dover andare dal parrucchiere una volta ogni due settimane o anche più spesso, solo per farci spuntare la frangia.

Molte decidono, perciò, di tagliarla a casa senza l’aiuto del parrucchiere. Questa scelta, però, nonostante sia più comoda piuttosto che andare dal parrucchiere così spesso, può diventare rischiosa.

Questo perché, non essendo professionisti nel campo, non siamo in grado di regolarci e di seguire linee precise.

In questo articolo, perciò, vediamo che tagliare la frangia da soli come dal parrucchiere è possibile con questo metodo semplicissimo.

Tagliare la frangia da soli come dal parrucchiere è possibile con questo metodo semplicissimo

Per prima cosa, è importante avere la mano ferma, delle buone forbici e sapere da che punto iniziare.

Il primo consiglio da seguire è quello di tagliare la frangia tenendo i capelli asciutti, al contrario di come siamo abituati a sentire. Il motivo è che i capelli bagnati tendono ad essere più lunghi di quelli asciutti. Tagliandoli, perciò, da bagnati potremmo rischiare di accorciare più del necessario alcune ciocche.

Il secondo consiglio importante è quello di usare un pettine a denti normali. Evitiamo quelli a denti molto sottili perché potrebbero allungare il capello e farci tagliare più di quanto serve.

Infine, teniamo le ciocche tra le dita e andiamo a tagliare piano piano evitando tagli netti.

Più ci alleneremo più riusciremo a fare le cose con maggiore precisione. Finché diventeremo capaci di tagliare sempre da soli la frangia e potremo finalmente risparmiare i soldi per il parrucchiere.