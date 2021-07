Un’antica credenza popolare sostiene che quando si supera una certa età sia necessario riporre nel guardaroba alcuni capi di abbigliamento.

Tuttavia, Noi di ProiezionidiBorsa riteniamo che non esista un look per ogni età, liberarsi da etichette e convenzioni sarà un vero toccasana.

Infatti, ci si può vestire casual anche superati i trent’anni. È importante sapere mixare correttamente colori, accessori e lunghezze.

In un precedente articolo si era trattato di un trend dell’estate (consultare qui). Oggi, invece, si cercherà di dare alcuni consigli a chi ha superato i cinquanta anni.

Ecco come vestirsi a 50 anni per essere sempre giovane e alla moda

Come si scriveva in precedenza, lo stile casual è concesso anche a chi ha superato i trent’anni.

Quindi, via libera a capi sportivi, jeans e sneakers. Si consiglia di abbinare capi sportivi must have con t-shirt bianca e un paio di sneakers.

Meglio scegliere capi di ottima fattura e strutturati. Abbinare jeans, t-shirt o una blusa con un paio di stivaletti sarà ottimo.

Attenzione al total black che rischia di incupire il look, meglio preferire il nero su capi basici.

Pantaloni palazzo

Uno dei must have per tutte le età sono i pantaloni palazzo. Durante la stagione invernale sono perfetti da abbinare a una dolcevita e a un bel cappotto.

Durante la stagione estiva possono essere abbinati a una blusa o a una t-shirt. Si tratta di un capo capace di allungare e rendere più fine la figura regalando anche qualche anno in meno.

Ricami floreali

A cinquant’anni, poi, sono perfetti i capi colorati e con stampe floreali. I fiori sono perfetti su abiti, camicie o pantaloni. Sarà importante sapere bilanciare il tutto con pezzi a tinta unita che daranno subito un tocco raffinato al classico look da ufficio.

Per quanti riguarda le gonne si consiglia di optare per gonne lunghezza midi, più raffinate ed eleganti.

Tuta

La jumpsuit o tuta è una valida alternativa ai completi eleganti. Perfetta per essere sfoggiata anche la sera o in eventi come matrimoni. Si tratta di un capo versatile capace di esaltare il punto vita e capace di salvare l’outfit.

Trucco

Anche il trucco gioca un ruolo fondamentale se si vogliono dimostrare alcuni anni in meno.

Si consiglia di alleggerire, evitare eyeliner e ombretti troppo scuri. Meglio sostituire il nero con il marrone.

Ovviamente, sì al mascara capace di intensificare lo sguardo e al fard color pesca per donare un aspetto giovanile.

Ecco, quindi, come vestirsi a 50 anni per essere sempre giovane e alla moda.