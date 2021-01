Se si sta bene con se stesse la statura non dovrebbe rappresentare un problema. Alte o basse è indifferente, l’unica cosa importante è accettare ciò che non si può cambiare.

Eppure, accade spesso che le ragazze alte vorrebbero essere più basse e le piccoline vorrebbero sembrare delle stangone, questo mina sicurezza in se stesse e autostima.

Esistono dei piccoli trucchi per riuscire ad ottenere qualche centimetro in più, basta sapere mixare i capi e gli accessori giusti. Spesso questi capi e questi accessori sono già presenti nei guardaroba di tutte, basta solo sapere cercare.

Ecco svelati dei piccoli trucchi per apparire immediatamente più alte senza spendere un centesimo

Per riuscire ad apparire più alte molto dipenderà dalla scelta dei colori, dalle fantasie e dal capo di vestiario.

Molti capi andrebbero evitati come i jeans a vita bassa, quelli eccessivamente larghi e, in generale, i capi abbondanti.

Ma ecco quali sono questi piccoli trucchi di cui si parla.

Righe verticali

Le righe verticali si trasformeranno in delle vere e proprie alleate per slanciare la figura. Indossare questo tipo di fantasia, infatti, oltre a fare guadagnare qualche centimetro permetterà di apparire più snelle. Al contrario, bisognerebbe bandire le righe orizzontali che tendono ad allargare la figura.

Vita alta

I capi d’abbigliamento a vita alta, sia pantaloni che gonne, saranno davvero la giusta soluzione che farà guadagnare in altezza. Abbinati a crop top o a pullover corti metteranno in risalto il punto vita e allungheranno otticamente le gambe.

Borse

Le borse sono sempre la soluzione a tutto ma attenzione, se si vogliono guadagnare centimetri bisognerà optare per le mini bag. Le borse piccoline, infatti, aiuteranno a far sembrare meno piccola la figura mentre le borse enormi schiacceranno e renderanno otticamente più piccole.

Minigonne

Le gonne a mezza gamba dovrebbero essere accantonate, accorciano la figura irrimediabilmente. Se non si è altissime sarebbe meglio optare per una minigonna o, in generale, per gonne che arrivino a metà coscia o leggermente sopra al ginocchio.

Capelli

I capelli sono un tasto dolente per molte ragazze, se non si è alte sarebbe preferibile scegliere un taglio corto. I capelli corti tendono a slanciare molto più dei capelli lunghi. Tuttavia, nel caso in cui non si possa fare a meno della lunghezza si potrà optare per acconciature raccolte o chignon.

Cinture

Un altro consiglio utile per apparire immediatamente più alte senza spendere un centesimo è optare per delle cinture sottili e semplici. Le cinture alte e ingombranti tenderanno solamente a rendere la figura più tozza e piccola.

Ecco svelati, dunque, dei piccoli trucchi per apparire immediatamente più alte senza spendere un centesimo.

Questi piccoli trucchi per apparire immediatamente più alte senza spendere un centesimo potranno essere integrati con la lettura di questo articolo che aiuterà ad apparire più snelle.