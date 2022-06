Per eliminare zanzare, formiche e cimici ecco cosa potremmo usare quando i rimedi naturali non funzionano

Gli insetti che possono entrare nelle nostre case sono molteplici ma tutti allo stesso modo fastidiosi. Formiche e cimici brulicano in casa se distrattamente lasciamo in giro qualche residuo di cibo, le zanzare invece ci danno vita dannata pungendoci notte e giorno.

Per evitare che fenomeni di questo tipo si presentino è necessario prendere alcune precauzioni. Per quanto riguarda le formiche, come detto, dovremo fare attenzione alla sporcizia lasciata in giro ed intervenire subito non appena le notiamo. Invece per le cimici dovremo fare attenzione alle fessure nei muri, nei battiscopa e nelle zone secche del terrazzo in cui queste cercano riparo.

Per le zanzare, invece, dovremmo cercare di ridurre al minimo le zone di riproduzione come piccole fonti d’acqua, come quelle nei sottovasi. Ma come possiamo scacciare questi terribili insetti?

Rimedi della nonna

È possibile tenere alla larga questi insetti sfruttando qualche trucchetto popolare. Per eliminare le formiche possiamo utilizzare dello zucchero a velo miscelato con del lievito. Le formiche saranno attratte dall’odore dolce dello zucchero ma allo stesso tempo ingeriranno anche il lievito. Questo si gonfierà nelle loro pance portandole ad una brutta fine.

Per le cimici invece, più dei pesticidi, potremmo utilizzare una semplice bottiglia di plastica per costruire una ingegnosa trappola. In alternativa pare che anche utilizzare aglio o sostanze dall’odore pungente possa aiutare a tenerle lontane.

Discorso diverso va fatto per le zanzare dalle quali è possibile difendersi con essenze profumate come la citronella e, ancora più importante, con l’utilizzo di zanzariere. Inoltre, piccola curiosità, sembra che le zanzare tendando a pungere di più chi consuma birra. Questo potrebbe essere a causa dell’alcol che aumenta la temperatura corporea o per l’odore che la nostra pelle assume trasudandola. In ogni caso, se le zanzare ci danno il tormento potrebbe essere utile fare a meno della bevanda.

Per eliminare zanzare, formiche e cimici ecco cosa potremmo usare quando i rimedi naturali non funzionano

Tuttavia non sempre i rimedi naturali danno gli effetti sperati, ma allora cosa fare? Quando i rimedi naturali non bastano dovremo far riferimento a prodotti specifici. Seguendo i prodotti più acquistati e quelli consigliati da Amazon, una buona opzione potrebbe essere il pesticida universale Zapi Concentrato Garban da un litro a 29.99 euro. Questo prodotto è indicato per eliminare zanzare, formiche e cimici e su 681 recensioni ha una media di 4 stelle su 5.

A detta degli utenti l’utilizzo ha dato la possibilità di eliminare con facilità gli insetti da casa, orto e giardino. Sempre ad uso esterno, altrimenti, Amazon consiglia COMPO Fazilo Pronto Uso PFnPO, Insetticida Acaricida Polivalente, 750 ml, Multicolore. In questo caso il prezzo è di 9,30 euro e ben 1.997 recensioni.

Lettura consigliata

Non girandole e CD ma questo geniale rimedio sta spopolando per allontanare i piccioni da tetto, terrazzo e orto