In estate la nostra alimentazione cambia notevolmente. Mangiamo più frutta e verdura perché in questi mesi ci sono una grande varietà di ortaggi a disposizione. Inoltre, piatti ricchi e corposi lasciano spazio a pietanze più fresche e leggere. Questo accade sia con primi e secondi piatti, sia con i dolci. La prova costume si avvicina sempre di più e per questo motivo cerchiamo piatti che possano soddisfarci senza gravare troppo sulla dieta. Il dessert è il modo migliore per finire un pasto e oggi vogliamo suggerire un’idea dal sapore fresco e sfizioso. Con questa ricetta potremo dire addio ai sensi di colpa, perché la realizzeremo senza usare burro né uova. Con pochi ingredienti potremo preparare un dolce goloso e delizioso ricco di frutta fresca di stagione.

Ingredienti

30 biscotti pavesini;

500 ml di yogurt bianco;

100 ml di latte freddo;

7 g di gelatina;

150 g di fragole;

150 g di mirtilli.

Il dolce dell’estate è questa cremosa e leggera torta fredda allo yogurt da preparare senza uova né burro con fragole e mirtilli

Per preparare il nostro dessert foderiamo uno stampo con cerniera usando la carta da forno. Facciamo ammorbidire la gelatina in un recipiente con un po’ d’acqua fredda per una decina di minuti. Intanto, ungiamo lo stampo e teniamolo da parte.

Versiamo metà del latte freddo in un recipiente ed usiamolo per inzuppare i pavesini. Disponiamo i pavesini inzuppati sul fondo dello stampo realizzando la base del nostro dessert. Lasciamo riposare la base di biscotti nel frigorifero per almeno 15 minuti.

Nel frattempo, trasferiamo il latte rimasto in un pentolino e facciamo sciogliere al suo interno la gelatina dopo averla strizzata adeguatamente. Mescoliamo il tutto con una frusta fino a che la gelatina si sarà sciolta completamente. È importante cercare di evitare la formazione di grumi.

Uniamo il latte allo yogurt e quando saranno ben amalgamati, versiamoli sopra la base di pavesini. Livelliamo il tutto con una spatola oppure usando un cucchiaio. Lasciamo riposare la torta per almeno 3 ore nel frigorifero e prima di servirla decoriamola con fragole fresche a pezzetti e mirtilli.

Consigli

Il dolce dell’estate è questa cremosa e leggera delizia. Con le dosi indicate in questa ricetta consigliamo di utilizzare uno stampo dal diametro di 20 centimetri. In questo modo, riusciremo a realizzare 2 strati di biscotti e ad ottenere un dolce dalle giuste proporzioni. Decoriamo il nostro dessert lasciando spazio alla fantasia e giocando con i colori di questi 2 frutti meravigliosi. Ad esempio, per guarnire possiamo spolverizzare dello zucchero a velo ed aggiungere qualche fogliolina di menta fresca. Con le fragole possiamo realizzare tanti dolci freschissimi e sfiziosi e con i mirtilli delicate mousse o crostate.

