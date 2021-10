Come ogni anno, non appena le temperature scendono di qualche grado le terribili cimici non tardano ad arrivare. Queste entrano in casa alla prima occasione utile sfruttando qualsiasi fessura alla ricerca di cibo e riparo, nascondendosi in ogni anfratto. Le cimici amano le fessure e le crepe nel muro o posti ben riparati come i battiscopa. Tuttavia, potrebbero essere attratte da ambienti umidi facendosi trovare in posti inimmaginabili. Da controllare, dunque, sono anche le zone nei pressi delle tubature, dal momento che nessuno ci guarda mai ma questo è il covo ideale di cimici e scarafaggi. In questa breve guida vedremo una geniale soluzione fai da te che farà dire addio per sempre a questo problema.

La soluzione geniale che tutti hanno in casa

Esistono diverse specie di cimici, tuttavia, tutte ugualmente fastidiose e sgradevolmente maleodoranti. Queste potrebbero essere attratte da alcune diffuse piante aromatiche, come il basilico, o da determinate caratteristiche della casa come descritto in precedenza. Per scongiurare per sempre la loro presenza in casa e costruire una trappola perfetta serviranno solo una bottiglia di plastica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tagliando orizzontalmente la bottiglia a circa tre quarti dell’altezza, separeremo il cilindro inferiore e la parte superiore del tappo che fungerà da imbuto. Capovolgiamo il nostro “imbuto” e inseriamolo nel cilindro con il tappo svitato rivolto verso il basso e fissiamolo con colla o nastro adesivo.

Ecco come eliminare definitivamente le cimici da casa e giardino grazie a questo facile trucchetto

Una volta realizzata la struttura non ci rimane altro che trovare il modo di attirare le cimici al loro interno. Un paio di cucchiai di zucchero diluiti con dell’acqua saranno un elisir mortale per le cimici che saranno attratte dentro la bottiglia. Queste entreranno dall’imbuto ma, non potendo volare in senso verticale, saranno bloccate per sempre nella bottiglia. Nel giro di pochi giorni è possibile contrastare le cimici. Pertanto, ecco come eliminare definitivamente le cimici da casa e giardino grazie a questo facile trucchetto che risulta validissimo contro molti insetti.

Come eliminare altri insetti

Sebbene acqua e zucchero attirino praticamente qualsiasi insetto, cambiando ingredienti potremmo avere maggior successo su alcuni. Ad esempio, mettendo della birra nella bottiglia è possibile trovare soluzione al problema delle zanzare, particolarmente golose di questa bevanda. Se invece in nostro problema sono le mosche basterà sostituire lo zucchero con qualche pezzetto di carne di pollo, sempre immerso in acqua. Una volta posizionate nei posti strategici, queste trappole ci faranno dimenticare per sempre del problema degli insetti.

Approfondimento

Addio all’incubo di formiche da casa e terrazzo con questo rimedio che tutti abbiamo in dispensa