Ogni giorno ci destreggiamo tra i mille impegni quotidiani. La casa, il lavoro e i figli ci portano via gran parte del tempo.

A volte capita di cucinare dei piatti gustosissimi ma che lasciano cattivi odori. Questi possono invadere la nostra casa rendendo sgradevole anche l’ambiente più pulito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per questo motivo abbiamo spiegato che per eliminare velocemente i cattivi odori in cucina bastano 5 inaspettati segreti della nonna.

Inoltre, ecco come avere la casa profumata per tutto l’inverno con 1 solo semplice ed economico trucchetto che sta spopolando ovunque.

Tuttavia, se pensiamo che quando cuciniamo i cattivi odori invadano soltanto gli ambienti, ci sbagliamo di grosso.

Infatti, oggi vogliamo svelare che per eliminare velocemente l’odore di cibo dai capelli bastano 3 furbi trucchetti a cui nessuno pensa mai.

Come molti di noi già sanno, lavare i capelli frequentemente può rovinarli. Per questo motivo, abbiamo spiegato le regole per lavare tutti i tipi di capelli senza danneggiarli.

Se non possiamo lavare i capelli ma vogliamo liberarci del fastidioso odore di cibo, possiamo usare alcuni semplici ed economici rimedi.

Se vogliamo saperne di più, non ci resta che continuare a leggere questo articolo.

Per eliminare velocemente l’odore di cibo dai capelli bastano 3 furbi trucchetti a cui nessuno pensa mai

Il primo rimedio che vogliamo suggerire è il borotalco. Probabilmente non tutti lo sanno, ma il borotalco è un prodotto che non solo possiede un profumo buonissimo, ma è anche un ottimo assorbi odori.

Pertanto, basterà usarne una piccola quantità sui capelli per risolvere il nostro problema. Mettiamo giù la testa e massaggiamo delicatamente la cute con una manciata di borotalco.

Tiriamo su la testa, frizioniamo i capelli per qualche secondo e pettiniamoli. Noteremo subito che i cattivi odori che prima erano sui capelli non ci saranno più.

Bicarbonato di sodio

Un altro prodotto naturale molto efficace contro i cattivi odori è il bicarbonato. Possiamo usarlo come se fosse il borotalco e frizionarlo sulla cute e sui capelli.

Dopodiché, spazzoliamo i capelli per rimuovere la polvere in eccesso e i cattivi odori saranno solo un brutto ricordo.

Maizena

Questo ingrediente molto diffuso nelle nostre dispense serve per addensare alcuni tipi di preparazioni. Se in cucina lo utilizziamo per creare salse, creme e dolci, possiamo usarlo anche per assorbire i cattivi odori.

È importante usarne solo una piccola quantità, perché sarà sufficiente per togliere subito i cattivi odori dai capelli.

Anche in questo caso basterà mettersi a testa in giù e passarla sui capelli. Spazzoliamo via l’eccesso e i capelli saranno privi di odori fastidiosi. Questi 3 metodi ci permettono di temporeggiare aspettando di poter lavare i capelli senza farci sentire a disagio.