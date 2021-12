Sono molte le persone che amano consultare gli oroscopi per scoprire la sorte del loro segno zodiacale.

C’è chi non lo ammetterebbe mai anche se, in realtà, per passare il tempo sui mezzi pubblici una sbirciatina allo zodiaco la dà.

Si tratta, sicuramente di una materia affascinante che attira, il futuro è ignoto ma con l’oroscopo un po’ meno. Questo sicuramente riesce a tranquillizzare e a dare la sensazione di avere un obiettivo, quando le notizie sono buone.

Le stelle, comunque, tendono ad influenzare anche il carattere di ognuno di noi. Molto dipenderà dal singolo ma, sicuramente, alcune caratteristiche saranno comuni e si differenzieranno da segno a segno.

Molti segni zodiacali si trovano in perfetta sintonia da amici ma non da coppia. Tra questi troviamo il Cancro e i Gemelli o l’Ariete Acquario e Pesci.

Proprio di questi due si tratterà oggi, due coppie all’apparenza funzionali ma che con il tempo dimostreranno diverse criticità.

Infatti nasceranno litigi dovuti a comportamenti che il partner non riuscirà a sopportare.

Non solo fortuna e amore ma anche guai secondo l’oroscopo per Ariete e altri 2 segni zodiacali

Tra le coppie che nel lungo periodo potrebbero cominciare a detestarsi sono quelle formate da Ariete e Acquario.

L’Acquario è un segno pieno di idee e di iniziative che non disdegna la mondanità. In questo è simile all’Ariete che, dal canto suo, amerà particolarmente l’intraprendenza del partner.

Tuttavia, con il passare dei giorni il carattere forte dell’Ariete comincerà a sopraffare il mite ma libero Acquario.

Queste continue intromissioni da parte dell’Ariete cominceranno ad infastidire l’Acquario che si sentirà in trappola e deciderà di liberarsene.

Per funzionare questa coppia dovrà mettere in chiaro alcune cose, in primis il fatto che affrontare la vita in modo diverso non è un problema.

Imprevedibilità e intraprendenza non mancheranno e il 2022 porterà le coppie di questo segno ad uno scontro finale.

Per riuscire a giungere ad una riconciliazione è importante imbastire un dialogo fatto di ascolto e attenzione.

Ariete/Pesci

L’altra coppia che potrebbe scoppiare è quella formata da Ariete e Pesci. L’Ariete dal carattere forte e il super sognatore Pesci che dà grande peso all’interiorità.

Il Pesci rimane sicuramente affascinato dalla voglia di vivere dell’Ariete e dai suoi gesti non ragionati. Dall’altra però ne rimane spaventato quando l’Ariete si mostra superficiale e mette in moto comportamenti esasperanti. Si tratta di una coppia che, nonostante le differenze, potrebbe funzionare bene se solo cercasse di collaborare.

Il Pesci può cercare di tranquillizzare l’Ariete mentre questo potrebbe spronare il partner a raggiungere i propri obiettivi.

Una coppia difficile che, però, con un po’ di impegno potrebbe riuscire a raggiungere un equilibrio.

Inoltre, il segno dell’Ariete sarà molto fortunato nel 2022. Tuttavia, non solo fortuna e amore ma anche guai secondo l’oroscopo per Ariete e altri 2 segni zodiacali.