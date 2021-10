La cucina è il luogo in cui tutta la famiglia si riunisce per raccontarsi la giornata. Insieme al bagno, questo è l’ambiente più esposto ai cattivi odori.

Qui prepariamo piatti prelibati e le varie cotture possono lasciare odori sgradevoli. La frittura ci permette di preparare piatti davvero deliziosi, ma l’odore che rimane negli ambienti è molto persistente.

Le nostre nonne ci insegnano sempre dei metodi semplici e veloci per risolvere i problemi. Anche oggi ci affidiamo a loro e sveliamo che per eliminare velocemente i cattivi odori in cucina bastano 5 inaspettati segreti della nonna.

Tenere pulita la cucina ci richiede molto tempo e fatica. In realtà possiamo seguire dei piccoli accorgimenti scoprendo come pulire in pochissimo tempo gli angoli più insidiosi delle nostre cucine.

Oggi invece vogliamo concentrarci sui cattivi odori e dare delle soluzioni per eliminarli. Per farlo useremo soltanto prodotti naturali e a basso costo.

Il primo trucchetto che suggeriamo è di utilizzare la salvia. Questa pianta aromatica non solo possiede un buonissimo profumo ma è anche un buon disinfettante naturale. Infatti, in pochi sanno che questo ingrediente è efficace per pulire e disinfettare le piastrelle del bagno.

Per rimuovere gli odori sgradevoli, mettiamo 4 foglie di salvia in un pentolino d’acqua. Facciamo bollire l’acqua per 5 minuti e poi travasiamola in un bicchierino. In questo modo riusciremo a rimuovere in fretta tutti i cattivi odori.

Eucalipto

Anche l’eucalipto è una pianta che possiede un profumo molto piacevole. Con l’eucalipto possiamo realizzare un potente prodotto anti-odore.

Uniamo in una bottiglia munita di spruzzino 100 millilitri di aceto bianco, 50 millilitri d’acqua e 4 gocce di olio essenziale di eucalipto.

Misceliamo per bene tutti gli ingredienti e vaporizziamoli per rendere di nuovo fresca e profumata la nostra cucina.

Bicarbonato e limone

Le nostre nonne usavano questi 2 prodotti per la pulizia della casa a 360 gradi. Il limone rilascia un profumo molto gradevole, mentre il bicarbonato assorbe gli odori persistenti.

In un bicchiere aggiungiamo 50 millilitri d’acqua, un cucchiaio di bicarbonato e la scorza e il succo di un limone.

L’azione combinata di questi 2 ingredienti farà sparire gli odori sgradevoli diffondendo un gradevole profumo in tutta la stanza.

Aceto

Le nostre nonne conoscono bene le proprietà anti-odore dell’aceto. Possiamo scegliere l’aceto bianco o l’aceto di mele. Dovremo metterne un bicchiere in un pentolino d’acqua e lasciarlo bollire per qualche minuto.

I cattivi odori svaniranno in fretta. Se persistono, lasciamone un bicchierino sul piano cottura per qualche ora in modo che faccia effetto.

Mela e cannella

Questa combinazione non è solo buona da mangiare. Con questi 2 ingredienti possiamo realizzare uno spray che ci permetta di eliminare i cattivi odori.

La mela è in grado di assorbire gli odori e la cannella profumerà la nostra cucina. Mettiamo della cannella in un pentolino d’acqua ed aggiungiamo qualche fettina di mela.

Facciamole bollire per una decina di minuti e potremo finalmente dire addio a tutti gli odori sgradevoli in cucina.

Consiglio

Ricordiamo che per evitare il diffondersi di cattivi odori in tutta la casa è importante chiudere le porte mentre cuciniamo.

Se invece abbiamo un ambiente unico, usiamo la cappa alla massima potenza per minimizzare l’odore dei cibi.