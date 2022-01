Tra gli alimenti più salutari e sani della stagione invernale troviamo le verdure crucifere. Parliamo dei broccoli, cavolfiori, verze ma anche della senape, rucola e cavoletti di Bruxelles.

Sono ortaggi facili da coltivare e che hanno delle notevoli proprietà nutrizionali. Sono verdure della tradizione contadina, ricche di fibre, vitamine e minerali.

Qualche curiosità in più

Le crucifere che spesso si trovano sulle tavole degli italiani sono le verze, i cavolfiori e i broccoli.

I cavolfiori sono originari del Medio Oriente, formati da foglie commestibili e una radice a fittone che sostiene un’infiorescenza di forma tondeggiante.

I broccoli, invece, somigliano ad un vero e proprio albero in miniatura. Anche in questo caso vengono consumate le infiorescenze che non hanno raggiunto la maturazione.

Le verze sono facilmente riconoscibili grazie alle foglie fitte e rugose dalla superficie ondulata.

Questi vegetali sono molto versatili e possono essere prepararti in diversi modi.

Sappiamo che cucinare questi vegetali vuol dire portare in tavola tante proprietà salutari. Ma, spesso, molti di noi rinunciano a mangiarli perché nel momento della cottura emanano un cattivo odore. Infatti, contengono composti a base di zolfo che causano la puzza sgradevole.

Ma cosa fare? Le soluzioni per risolvere il problema sono veramente tante. Possiamo inserire nell’acqua di cottura qualche mollica di pane, delle foglie di alloro, oppure qualche goccia di aceto. Oppure per dimezzare i tempi di cottura, possiamo utilizzare la pentola a pressione.

Per eliminare rapidamente la puzza di broccoli, verze e cavolfiori dalla cucina bastano solo questi trucchetti molto furbi

Ma le nostre nonne conoscono bene anche altre soluzioni per evitare che il cattivo odore invada tutta la casa.

Infatti, per eliminare rapidamente la puzza di broccoli, verze e cavolfiori dalla cucina bastano solo questi trucchetti molto furbi.

Per rendere l’odore meno inteso possiamo far bollire in un pentolino pieno di acqua dell’anice stellato, del cardamomo e della cannella. Dopo aver portato l’acqua ad ebollizione, inseriamo questi ingredienti e lasciamo cuocere per 10 minuti. In pochi istanti il profumo intenso e gradevole di queste spezie si diffonderà per tutta la cucina, neutralizzando l’odore delle crucifere. Questo è un piccolo e semplice trucchetto che ci aiuterà ad eliminare la puzza sgradevole.

Un altro utile consiglio è quello di aprire le finestre e chiudere le porte delle stanze quando cuciniamo i broccoli, la verza e i cavolfiori. Eviteremo, così, che il cattivo odore si propaghi in altri ambienti della casa.

