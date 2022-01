Le festività natalizie sono oramai terminate da qualche giorno. Ci siamo lasciati alle spalle i pranzi e le cene abbondanti e i cibi calorici.

Non solo primi e secondi piatti, ma anche i dolci sono stati i protagonisti delle nostre tavole. Pandoro, panettone, golosità preparate in casa o torte comprate in pasticceria. Per non parlare dei cioccolatini e dolcetti che ognuno di noi ha trovato spacchettando la calza della Befana il 6 gennaio.

Insomma abbiamo una vera e propria scorta di golosità in casa.

Sono senza farina, uova e latte questi dolcetti golosissimi da preparare al volo utilizzando solo 2 ingredienti

Tra regali e calza della Befana, molti avranno ricevuto tantissimo cioccolato. Naturalmente mangiarlo in fretta sarebbe impossibile, soprattutto perché dopo le festività alcuni di noi hanno deciso di iniziare una dieta e perdere qualche chilo.

Allora cosa facciamo con il cioccolato avanzato? Ecco che possiamo preparare una ciambella, dei muffin o il caro e sempre gustoso salame di cioccolato.

Ma oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre ai nostri lettori una ricetta davvero facilissima e veloce, che prevede l’utilizzo di solo 2 ingredienti: il cioccolato fondente e le mandorle.

Le mandorle atterrate sono dei dolcetti tipici pugliesi che si preparano durante il periodo delle festività natalizie, ma che possono essere gustati tutto l’anno.

Sono senza farina, uova e latte questi dolcetti golosissimi da preparare al volo utilizzando solo 2 ingredienti.

Ingredienti per la preparazione delle mandorle atterrate:

400 grammi di cioccolato fondente;

400 grammi di mandorle intere e sgusciate;

pirottini di piccola dimensione.

Preparazione

Per preparare questa facilissima ricetta dobbiamo tostare le mandorle. Basterà posizionale su un vassoio ricoperto di carta forno. Facciamo cuocere in forno per circa 10 minuti ad una temperatura di 120 gradi (controlliamo spesso per evitare che brucino). Trascorso questo tempo, facciamo raffreddare. Nel frattempo, lasciamo sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Utilizziamo una ciotola capiente.

Aggiungiamo le mandorle, poco per volta, e mescoliamo finché non siano state ricoperte tutte dal cioccolato.

Disponiamo su un vassoio dei pirottini, e con l’aiuto di un cucchiaino versiamo circa 5 o 6 mandorle ricoperte di cioccolato. Lasciamo raffreddare e riponiamo in frigorifero. Possiamo servirle ai nostri ospiti dopo il pranzo o gustarle all’ora del tè.

Al posto del cioccolato fondente, possiamo utilizzare anche quello bianco o al latte.

Le mandorle atterrate sono facilissime da conservare. Basterà riporle in un contenitore chiuso e tenerle in frigorifero.