Durante i giorni di festa, o nelle grandi occasioni, la frittura è uno dei metodi di cottura più apprezzati, ma anche uno dei più temuti.

Mangiare una gustosa frittura di pesce o delle patatine fritte, è una piccola coccola che siamo contenti di concederci.

Amiamo la frittura, ma odiamo quel fastidioso e sgradito odore che resta in cucina e che se non stiamo attenti, si propaga in tutte le stanze.

Un odore così persistente che può impregnare tende, cuscini, divano e tutta la casa, anche per 24 ore.

Qualche piccolo accorgimento

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già affrontato questa fastidiosa problematica in un precedente articolo.

Ci sono alcune regole importanti da seguire per evitare che la casa sia invasa da quest’odore sgradevole. Iniziamo aprendo le finestre, accendiamo la cappa della cucina e chiudiamo tutte le porte, per evitare che la puzza invada le stanze.

Facciamo molta attenzione, perché il cattivo odore è scaturito dall’olio che brucia e cioè quando raggiunge il punto di fumo. Ricordiamo che la temperatura ideale per friggere correttamente, è intorno ai 180 gradi.

Un ultimo accorgimento, è quello di lavare subito la pentola sporca di olio e il piano cottura.

Basta questo rimedio della nonna per eliminare la puzza di fritto dalla cucina

Prima di cominciare a friggere, ricordiamo di fare questa piccola operazione. Mettiamo in un pentolino acqua, aceto, foglie di alloro o delle scorze di limone.

Facciamo scaldare e bollire per tutta la durata della frittura. Questa tecnica permetterà di neutralizzare il cattivo odore e di diffondere un buon profumo per tutta la cucina.

Una volta terminata la frittura, possiamo posizionare all’interno di un piattino dei fondi di caffè: serviranno per profumare l’ambiente più a lungo.

Ed ecco che basta questo rimedio della nonna per eliminare la puzza di fritto dalla cucina.

Un piccolo consiglio

L’olio della frittura non è una sostanza biodegradabile e non va mai buttato negli scarichi domestici.

Una volta terminata la frittura, filtriamo l’olio e versiamolo in un contenitore. Possiamo riciclare l’olio, in molti modi, spiegati nell’articolo “Incredibile, abbiamo sempre commesso un terribile errore buttando l’olio dopo la frittura“. Oppure portare i nostri contenitori in un centro di raccolta autorizzato.