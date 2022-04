Quando ci occupiamo delle faccende domestiche, spesso ci concentriamo solo sulle stanze più frequentate della casa. Pensiamo alla cucina, un ambiente utilizzato più volte al giorno e che necessita di una pulizia costante. È indispensabile eliminare le incrostazioni dal piano cottura e dal forno, igienizzare il frigorifero, lavare le piastrelle e così via.

Ma anche il bagno necessita di tante attenzioni per evitare la formazione di muffe, germi e batteri. Per non parlare della polvere che si accumula in tutte le stanze e del pavimento da igienizzare quotidianamente. Periodicamente, poi, è necessario occuparsi dei vetri e del lavaggio delle tende. Ma anche la cura delle pareti interne di casa è molto importante. Una pulizia approfondita ci permetterà di eliminare la polvere e le macchie. Questo ci consentirà di tinteggiare con meno frequenza.

Per eliminare polvere e macchie dai muri di casa senza rovinare la pittura, potremmo seguire questi utili consigli delle nonne

Prima di eliminare le macchie dalle pareti di casa, dobbiamo necessariamente rimuovere la polvere. Togliamo specchi, quadri e cornici dai muri e ricopriamo con un telo i mobili, il divano e i letti. A questo punto prendiamo una normalissima scopa e avvolgiamo, attorno alle setole, un panno in microfibra. Possiamo anche utilizzare un vecchio maglione o un lenzuolo che non adoperiamo più. Ora possiamo concentrarci sul soffitto e su tutte le pareti. Spolveriamo dall’alto verso il basso e poi in orizzontale. Non tralasciamo gli angoli e gli spigoli.

I trucchetti delle nonne per eliminare le macchie

Prima di procedere alla pulizia delle macchie, dobbiamo necessariamente assicurarci che la vernice utilizzata sulle pareti sia lavabile e che non si rovini con l’acqua. Definito questo importante passaggio, procediamo alla pulizia. Possiamo rinfrescare il muro ed eliminare lo sporco utilizzando una soluzione di acqua e sapone neutro. Tamponiamo le macchie con una spugna, procedendo sempre con cautela. Ora prendiamo un panno in microfibra inumidito ed eliminiamo le tracce di sapone. Lasciamo asciugare per bene il muro.

Per rendere le pareti più bianche, possiamo anche utilizzare una soluzione di acqua, bicarbonato e sale. Il composto ottenuto ci aiuterà a sbiancare il muro ed eliminare le macchie. Anche in questo caso, utilizziamo un panno in microfibra ed evitiamo di strofinare troppo. Per eliminare polvere e macchie dai muri è sempre necessario fare attenzione e verificare che la vernice utilizzata sia lavabile. In ogni caso, è indispensabile controllare che queste soluzioni non la rovinino. Magari verificando questi rimedi in un angolo nascosto della parete.

Lettura consigliata

Per pulire perfettamente le fughe del pavimento potrebbe essere utile questo insospettabile prodotto economico e naturale