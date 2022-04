Mentre gran parte dei listini internazionali oggi sono chiusi per festività tranne il Nikkey, anche Wall Street apre la settimana oggi ma con una tendenza in ordine sparso come vedremo nei prossimi paragrafi.

Cosa accadrà da ora in poi? Siamo in una settimana decisiva e il 20 aprile scadrà anche un setup mensile. A cosa porterà questa data?

Lo vedremo nei prossimi giorni.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del giorno 14 aprile sono stati i seguenti:

Dow Jones

34.451,23

Nasdaq C.

13.351,08

S&P 500

4.392,59.

Wall Street apre la settimana con il Dow Jones che non molla. Quali livelli dei prezzi monitorare?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 34.890. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 34.102,80.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.663. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 13.685.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.461. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.471.

Posizione di trading multidays in corso e segnale dei nostri Trading Systems

Short dall’apertura dell’11 aprile su Nasdaq C. e S&P 500. Flat su Dow Jones.

Microsoft in caduta libera

Il titolo (NASDAQ:MSFT) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 279,83, in ribasso del 2,71% rispetto alla seduta precedente.

La strategia operativa

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale superiore ai 292,61, i prezzi potrebbero continuare a scendere in pochi giorni verso l’area di 270 dollari. Una chiusura settmanale sotto questo livello, farebbe partire un ABC ribassista con obiettivo in area 240/235 dollari da raggiungere in poche settimane.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, altri titoli guida sono ancora impostati al ribasso. Cattivo presagio per i prossimi giorni?

Approfondimento

Mercati appiattiti in attesa di spunti e con tendenza di fondo ribassista. I livelli da monitorare